30 milioni e nuova risposta: Rios vuole solo la Roma

Calciomercato Roma, Rios vuole giocare per Gasperini: 30 milioni e risposta immediata.

Continua la fase di grande lavoro e attenzione da parte della Roma nel corso di questa parentesi centrale quanto delicata di calciomercato, che sta vedendo Massara e colleghi distinguersi per un insieme di scelte e decisioni di grande importanza. Con un organigramma cambiato e integrato, non sono mancate le novità ad ampio spettro in quel di Trigoria, dove gli addetti ai lavori devono adesso operare con un unico grande obiettivo, accontentare Gian Piero Gasperini.

Le richieste per integrare la rosa e costruirla in modo coerente rispetto ai propri dettami di gioco e visioni sono chiare, come ben ricordano le notizie di una fase che, pur non avendo per ora portato a delle novità ufficiali, sta comunque restituendo grande consapevolezza rispetto alle volontà del tecnico e le qualità da lui ricercate per il su citato fine. La lista di dossier aperti sulla scrivania di Massara è molto ampia, ma non ci sono dubbi che le attenzioni principali stiano riguardando soprattutto quel doppio scenario brasiliano legato a Wesley del Flamengo e Rios del Palmeiras.

Sul terzino sono giunti in questi minuti aggiornamenti di cui già riferitovi, ai quali vanno, però, aggiunti quelli ora relativi al colombiano, fortemente voluto da Gasperini per la zona centrale di campo. Come noto, Rios à da tempo noto allo stesso tecnico giallorosso, che vede in lui un alter ego di quell’Ederson plasmato e lanciato ad altissimi livelli in quel di Bergamo, dopo i mesi trascorsi dal brasiliano in quel di Salerno.

30 milioni e asta europea: Rios continua a volere la Roma

L’idea, dunque, resta quella di consacrare Rios in un campionato come il nostro, dopo i grandi margini di crescita palesati in Sudamerica, che lo stanno rendendo, però, un profilo graditissimo anche lontano da Roma. L’attesa e le difficoltà di una trattativa che Massara si augura di portare a termine, oltre ad essere legate alle fermezze economiche del Palmeiras, si incastrano anche in quei discorsi di concorrenze tutt’altro che banali. Un po’come sta capitando con Wesley, la Roma vanta, per ora, la grande volontà del giocatore di volerne sposare la causa.

Come riporta Fabrizio Romano, infatti, Rios ha detto di no allo Zenit, che aveva avanzato un’offerta di 30 milioni di euro, praticamente corrispondente alla valutazione e alla richiesta fatta dal Palmeiras, che ha rifiutato i 24 milioni e i rispettivi bonus proposti da Trigoria in questi giorni. Il club brasiliano, infatti, resta saldamente ancorato alla su citata valutazione, ben conscio degli interessi di un altro top club europeo come il Benfica. Ad andare in questa direzione anche gli aggiornamenti della giornalista e direttrice di Calciomercato.it, Eleonora Trotta.

Stando a quanto riferito, Rios resta la priorità della Roma, soprattutto per un discorso legato alle opportunità di questo calciomercato, alla luce della sua grande disponibilità nell’accettare la causa giallorossa nonostante le tante avances recapitategli anche da altre società. Da non trascurare, sempre secondo la medesima fonte, come la Roma si sia concretamente avvicinata alla richiesta su citata dei 30 milioni di euro. Seguiranno aggiornamenti.