Calciomercato Roma, il rinforzo è già a Trigoria

In casa Roma, di fatto, potrebbe esserci un rinforzo già in casa.

Dopo i tanti cambiamenti avvenuti in queste settimane, vedi l’arrivo di Gian Piero Gasperini ed il ritorno di Frederic Massara, la Roma ha iniziato finalmente la nuova stagione. Nella giornata di ieri, infatti, la squadra giallorossa si è radunata a Trigoria per svolgere i primi allenamenti dell’annata 2025/26.

Quella dell’anno prossimo, di fatto, rappresenta un viatico molto importante per la gestione Friedkin. Dopo averla sfiorata a maggio scorso per un solo punto, infatti, la Roma deve assolutamente staccare il pass per tornare a giocare la massima competizione europea per club: la Champions League.

Proprio per questo motivo, dopo le varie cessioni per rispettare i paletti del fair play finanziario, la Roma è al centro di tante indiscrezioni di mercato in fase di entrata. Nel frattempo, però, un primo rinforzo per Gian Piero Gasperini potrebbe avercelo in casa.

Calciomercato Roma, doppio ribaltone in casa per Gasperini: ecco gli ultimi aggiornamenti

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo italiano ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, Kumbulla (autore di un’ottima stagione all’Espanyol) cercherà di convincere l’ex allenatore dell’Atalanta a farlo restare nella Capitale. Anche perché la Roma ha bisogno di un giocatore in più nel proprio parco di difensori centrali.

Frederic Massara è infatti al lavoro in sede di calciomercato, ma poi le piste Lucumi e Tagliafico non si sono concretizzate. Nella lista del direttore sportivo c’è anche il marocchino Aguerd del West Ham che, però, non convince Gasperini a causa della prossima edizione della Coppa D’Africa.

La Roma, dunque, ha deciso di aspettare prima di chiudere l’arrivo di un nuovo difensore centrale. A seguito di tutto ciò, quindi, Kumbulla e lo stesso Mario Hermoso hanno delle occasioni per poter restare ancora in giallorosso.