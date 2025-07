Guizzo dei nerazzurri, addio Roma: ha preso il volo

La mossa che sorprende Massara e definisce le strategie giallorosse in un quadro molto più preciso: la scelta è stata fatta

In attesa di risposte confortanti sul doppio fronte Rios-Wesley, la Roma sta continuando a scandagliare il mercato alla ricerca di soluzioni interessanti. Al centro di vivaci indiscrezioni soprattutto dopo la doppia partenza di Shomurodov e Abraham, il reparto offensivo è ad esempio al centro di importanti riflessioni da parte del DS Massara.

Il pressing con i quali i giallorossi stanno provando a stringere i tempi per Evan Ferguson è un tema sicuramente rilevante. Benché non abbia ancora trovato l’accordo con il Brighton, l’area tecnica della Roma ha intanto strappato il sì convinto del ragazzo sul quale anche l’Atalanta aveva provato a muovere passi concreti. Dopo aver incamerato i soldi della cessione di Retegui in Arabia, infatti, gli orobici sono alla ricerca di un bomber al quale consegnare le chiavi di un attacco rimasto improvvisamente orfano del capocannoniere della scorsa stagione. In questo senso, i nerazzurri stanno esplorando diverse piste, alcune delle quali si intrecciano in maniera inestricabile con i progetti della Roma.

Calciomercato Roma, così cambia tutto: l’Atalanta ha scelto il nuovo 9

L’arrivo di Ferguson non escluderebbe infatti l’acquisto di un altro bomber in casa Roma soprattutto se si dovessero materializzare occasioni importanti sia in entrata che in uscita. Pur non perdendo di vista Krstovic, i cui messaggi social non sono di ceto passati inosservati, i capitolini non sono fuori dalla corsa neanche per Georges Mikautadze.

Benché le chances di una permanenza dell’attaccante georgiano al Lione siano aumentate dopo i ben noti risvolti extra-campo, il profilo del bomber del Lione continua a stuzzicare la Roma. Sulle sue tracce, però, si è messa con convinzione l’Atalanta che, come già accennato, ha l’assoluta necessità di rinforzare il reparto offensivo. In un contesto piuttosto magmatico nel quale non sono escluse novità a stretto giro di posta, i nerazzurri avrebbero infatti sciolto le riserve e deciso di affondare il colpo proprio per Mikautadze.

A riferirlo è TuttoAtalanta.com, che spiega come il bomber del Lione sia balzato in cima alla lista dei desideri dell’Atalanta non solo per il feeling che lo lega alla porta avversaria ma anche per la sua poliedricità che lo porta ad agire non solo da centravanti puro ma anche da seconda punta. Forte anche dell’interessamento di diversi club turchi, il Lione però non ha mai aperto alla possibilità di perdere il suo attaccante per una cifra inferiore ai 25-30 milioni di euro. L’affare con la ‘Dea’ – come rivela la fonte sopra citata – può comunque entrare nel vivo già nelle prossime ore.