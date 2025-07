Calciomercato Roma, seconda offerta per Rios e pericolo nerazzurro

Calciomercato Roma, seconda offerta per Rios da parte dei giallorossi che vogliono evitare sorprese. Il pericolo è nerazzurro.

La Roma affonda. Vuole evitare che altre squadre si possano inserire per quello che è il primo obiettivo per il centrocampo, Rios. Massara non vuole scherzi. Vuole regalare a Gasperini il centrocampista richiesto.

C’è il Nottingham che a quanto pare vorrebbe anche Rios. Ma non sembra fare troppa paura alla Roma questo interesse. Tant’è che secondo alcune informazioni che arrivano dall’altra parte del Mondo, in particolare dal giornalista di Espn Julian Capera, il club capitolino sarebbe pronto a piazzare una nuova offerta per cercare di chiudere in maniera definitiva la questione.

Calciomercato Roma, rilancio per Rios. Pericolo Atalanta

“La Roma prepara una seconda offerta per Richard Rios (25milioni di euro più ulteriori 3 di bonus) dopo che la prima è stata rifiutata” ha scritto il giornalista sul proprio profilo X. “Il giocatore ha accettato le condizioni personali ed è fiducioso che il club brasiliano accetterà la nuova proposta”.

Quindi ci siamo, o quasi. Anche se alla fine di queste parole, Capera, ha fatto un altro passaggio, spiegando che “anche il Manchester United e l’Atalanta hanno espresso interesse per Rios”. Sì, e queste due squadra a differenza del Nottingham potrebbe fare un po’ più di paura. Perché soprattutto i Red Devils un certo fascino ce lo hanno. Alla fine però conterà anche e soprattutto quella che sarà la volontà di Rios sulla questione, che a quanto pare una scelta l’ha già fatta. Lui vuole solo la Roma. E adesso la Roma deve chiudere la pratica.