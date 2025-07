L’ex non segue Gasperini: ha detto già sì alla Juventus

Il grande ex non segue Gasperini: ha già detto sì alla Juventus. La situazione attorno alle prestazioni di un centrocampista accostato alla Roma

Non solo Rios, che ormai sembra essere davvero vicino alla Roma. Ma ci sono altri uomini che la Roma da qui alla fine del calciomercato deve prendere. E lo sappiamo tutti.

In tutti i reparti servono innesti e per il momento di facce nuove a Trigoria non se ne sono viste. Certo, c’è tempo e soprattutto fino alla fine di giugno in vista anche poi della multa che c’è stata da parte della Uefa si è pensato soprattutto alle uscite. E quando girano tantissimi milioni non mai è mai semplice andare a chiudere le operazioni. Serve tempo per trovare gli incastri giusti, perché anche un paio di milioni a lungo andare possono fare la differenza. Comunque, detto questo, e detto che non c’è solo Rios in mezzo al campo come possibile obiettivo, andiamo a vedere cosa sta succedendo attorno alle questioni giallorosse.

Niente Roma, su Kessie c’è la Juventus

Un nome che è circolato alcune settimane fa è stato quello di Kessie. L’ex Milan, adesso in Arabia, ha già giocato con Gasperini a Bergamo. Un giocatore che a quanto pare vuole tornare in Europa e si è parlato, appunto, che della possibilità della Roma di andarlo a prendere. Certo, visto lo stipendio che prende, servirebbe un grosso taglio, ma potrebbe non essere un problema. Se uno ha la volontà di tornare da queste parti sa benissimo che a certe cifre nessuno ci può arrivare.

Quindi la Roma, ma non solo, almeno stando alle informazioni che sono state riportate in queste ore dal giornalista che segue le dinamiche della Juventus Momblano. Anche i bianconeri ci starebbero facendo un pensiero: “Kessie è un nome per cui Comolli va matto. Giocatore extracomunitario che qualora arrivasse chiuderebbe le slot. Calciatore da tempo “lavorato” da Comolli, sin dalle prime ore in cui è arrivato a Torino. Secondo me ha anche il sì del giocatore”.