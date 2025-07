Offerta al rialzo per Wesley: Roma nei guai

Calciomercato Roma, l’offerta a rialzo mette nei guai Massara e collegi sul fronte Wesley. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Con un calciomercato ormai entrato nel vivo, continua ad essere vivida l’attesa in casa Roma per le prime mosse da parte di Massara e colleghi nel corso dei prossimi giorni e settimane. Ad ora, la nuova squadra di Gasperini ha iniziato ad allenarsi in quel di Trigoria senza alcuna tipologia di novità rispetto allo scorso anno, eccezion fatta per i ritorni alla base, con ogni probabilità momentanei, di elementi come Mario Hermoso o Kumbulla.

In attesa di comprendere che decisioni saranno ponderate su tali fronti, i discorsi in entrata restano più che aperti e in continua evoluzione, con la Roma fin qui mossasi su diversi scenari, soprattutto in Sudamerica. Dal Brasile, come ormai noto, potrebbero arrivare i profili maggiormente altisonanti di questa campagna acquisti, con i giallorossi concretamente interessati a Wesley e Rios. Ambedue accomunati da qualità e caratteristiche che li rendono fortemente voluti da Gasperini, nonché dal condiviso anelito di sposare la causa giallorossa, il centrocampista e l’esterno destro fanno gola anche a tanti altri club del nostro continente.

Calciomercato Roma, rilancio Zenit per Wesley

Gli ultimi aggiornamenti sul fronte Rios, almeno per quanto riguarda possibili insidie portoghesi, sono stati abbastanza incoraggianti, all’indomani della decisione del centrocampista brasiliano di declinare le avances dello Zenit. Lo stesso era accaduto qualche giorno fa a Wesley che, tra le varie, ha raccolto avances anche dal club russo.

Dopo il rifiuto iniziale, gli ultimi aggiornamenti potrebbero essere meno positivi per la Roma, alla luce di quanto riportato dal giornalista Julio Miguel Neto. Stando a quanto si legge, infatti, gli zaristi restano fortemente interessati dopo il rifiuto dell’offerta da 25 milioni di euro. Wesley, appunto, non aveva palesato aperture in una prima fase, ma ora, dopo il rilancio da poco avvenuto, con considerevole aumento di stipendio, ha espresso maggiore disponibilità ad ascoltare il progetto sportivo.

Il Flamengo, dal proprio canto, continua a ribadire la necessità di trovare una quadra totale tra le parti coinvolte, quali club, giocatore ed entourage, prima di dare il via libera ad una sua cessione.