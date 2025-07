Blitz a sorpresa del Milan: nuovo incasso per la Roma

L’effetto domino riguardante i giallorossi e i rossoneri rappresenta una traccia da seguire con attenzione: ecco come stanno le cose

Dopo aver scollinato la fase nella quale riuscire a formalizzare cessioni importanti – e quella che ha portato Tammy Abraham al Besiktas si inserisce proprio in quest’alveo – la Roma si sta dedicando con molta attenzione al capitolo entrate. Con i nomi di Rios e Wesley cerchiati in rosso, in un mosaico ancora tutto da comporre, Massara non vuole comunque perdere di vista ulteriori situazioni interessanti sia in entrata che in uscita.

A tal proposito, il riferimento all’ex attaccante del Chelsea permette di allargare il punto d’osservazione del nostro discorso inglobandovi anche le altre manovre riguardanti il reparto offensivo. Complice anche la partenza di Shomurodov, la Roma è chiamata ad acquistare almeno un attaccante. Il nome più caldo in questo senso è quello di Evan Ferguson che ha già dato un’apertura di massima al possibile trasferimento nella Capitale.

La trattativa con il Brighton, però, è ancora tutta da definire dal momento che trapela una certa distanza tra domanda ed offerta. Intanto, tra i club che osservano con molta attenzione il mercato degli attaccanti c’è anche il Milan le cui mosse potrebbero incrociarsi, almeno indirettamente, con quelle della Roma.

Calciomercato Roma, Milan all’assalto: ‘ringrazia’ anche Massara

Come noto, i giallorossi detengono infatti il 10% sulla futura rivendita di Schick: percentuale che però dovrà essere calcolata sulla base della differenza tra il prezzo della sua futura cessione e i 26,5 milioni di euro sborsati dal Bayer Leverkusen per definirne l’acquisto.

Dopo aver calamitato l’interessamento di diversi club turchi e inglesi, Schick sarebbe finito nel mirino proprio dei rossoneri, a caccia di un attaccante in grado di fornire un contributo in termini realizzativi importante e costante. Particolarmente attento all’evolversi della situazione Vlahovic – con il cui entourage i discorsi non sono stati comunque approfonditi – Tare sta provando ad esempio a capire i margini di manovra anche per Boniface.

Contestualmente, però, non vanno affatto esclusi i contatti che, secondo quanto riferito da Marco Conterio, il Milan avrebbe avuto per Schick, finito nei dossier del ‘Diavolo’ come profilo a sorpresa per rinforzare l’attacco. Benché non sia ancora iniziata una vera e propria trattativa tra i meneghini e le ‘Aspirine’, quella dell’ex attaccante della Roma potrebbe rappresentare una candidatura importante per l’area tecnica rossonera. Qualora l’affare dovesse concretizzarsi a titolo definitivo, la Roma guarderebbe da spettatrice interessata ai termini della definizione della trattativa.