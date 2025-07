Offerta last minute per Rios: la Roma è sempre più accerchiata

Il futuro di Rios rappresenta il tema più caldo della già rovente estate giallorossa: la nuova proposta che rimescola le carte in tavola

Priorità di mercato della Roma nonché richiesta esplicita di Gasperini, Rios si sta prendendo letteralmente le luci della ribalta. Dopo aver impressionato (anche) al Mondiale per Club con giocate importanti che ne hanno confermato tutta la caratura, il centrocampista del Palmeiras è finito nel mirino di diverse squadre in giro per il mondo.

Pur avendo avanzato un’offerta concreta sia al giocatore – che ha messo la Roma in cima alla lista delle sue priorità – sia al club brasiliano, Massara non è però riuscito almeno fino a questo momento ad effettuare lo ‘strappo’ decisivo. Forte dell’interessamento di numerose squadre, infatti, il ‘Verdao’ ha rispedito al mittente la proposta da 25 milioni di euro complessivi avanzata dalla Roma, pronta ora ad avvicinarsi con i bonus alla richiesta da 30 milioni. Nel mentre, dopo i sondaggi delle scorse settimane e la prima offerta messa sul piatto, lo Zenit si è reso protagonista di un ulteriore rilancio intrigando il Palmeiras con un’offerta da 30 milioni. Il ragazzo, però, finora non ha aperto alla destinazione.

Calciomercato Roma, tutti pazzi per Rios: arriva un altro rilancio

Tuttavia, oltre ai sondaggi provenienti dalla Premier League – effettuati in particolare dal Nottingham Forest – è il Benfica la squadra che, Roma a parte, sta provando in tutti i modi a ritagliarsi importanti spazi di manovra. In procinto di chiudere definitivamente anche l’acquisto di Barrenechea, le ‘Aquile’ sono pronte a rivoluzionare la propria mediana con un altro colpo importante e hanno individuato in Rios il profilo ideale da consegnare a Roger Schmidt.

I contatti avviati nei giorni scorsi si sono infatti tradotti in un vero e proprio blitz da parte del club lusitano che ha messo sul piatto complessivamente 28 milioni di euro tra parte fissa e bonus; per Rios sarebbe invece pronto un contratto da circa 2,5 milioni di euro con oneri aggiuntivi dal valore di 3 milioni. Offensiva che di fatto conferma quanto già rivelato due giorni fa da asromalive.it: nessuna intesa tra Palmeiras e Benfica ma interessamento concreto della compagine portoghese che sta cercando ora di anticipare la concorrenza.

Quella venutasi a delineare è insomma lo scenario ideale per il Palmeiras; dal canto suo la Roma, forte del gradimento totale di Rios, dovrà calibrare in modo oculata le prossime mosse. La partita a scacchi è insomma giunta al suo momento topico: sbagliare una mossa risulterebbe assolutamente fatale.