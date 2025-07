Blitz dell’Inter per il flop della Juve: lo ‘scambio’ è servito

Richiesta a sorpresa e cerchio allargato: la mossa di Ausilio che chiama direttamente in causa anche i bianconeri

Archiviata positivamente la lunga trattativa con il Porto per la permanenza di Francisco Conceiçao all’ombra della Mole, la Juventus sta ragionando sui nuovi colpi da perfezionare. A tal proposito, restano sempre vivi i contatti con l’entourage di Sancho alla ricerca della quadratura del cerchio anche con lo United: in questo senso i colloqui vanno avanti anche se le ultime ore non hanno fatto registrare significativi passi in avanti.

Il valzer degli esterni/trequartisti rappresenta un cruciale punto di non ritorno per la ‘Vecchia Signora’. Il mercato bianconero passa infatti anche dalla cessione di quei calciatori che nella scorsa stagione hanno faticato e non poco a trovare continuità di rendimento e colpi vincenti con cui trascinare la squadra. Tra questi, impossibile non menzionare Nico Gonzalez. L’ex Fiorentina – assieme ai vari Koopmeiners e Douglas Luiz – è stato bocciato in lungo e in largo. Frenato anche dai tanti infortuni, l’argentino non ha mai inciso con continuità rendendosi molto spesso protagonista di prestazioni piuttosto abuliche.

Calciomercato Juventus, maxi intreccio con l’Inter: nuovo colpo di scena

Ecco perché, soprattutto se arrivasse un’offerta da almeno 30 milioni di euro, la Juve non si farebbe tanti problemi a cedere quello che allo stato attuale della situazione non è considerato un perno del progetto tecnico di Tudor. Accostato all’Al-Ahli, pronto a ricoprire d’oro la Juve e il calciatore, Nico Gonzalez è dunque finito al centro di un vero e proprio intreccio di mercato che coinvolge – tra le altre – anche l’Inter.

Sta trovando conferme l’indiscrezione riferita dal ‘Corriere dello Sport’ in merito all’interessamento dei nerazzurri per Lookman, del quale Ausilio sarebbe già riuscito a strappare il sì. Pronta a far saltare il banco, l’Inter sarebbe intenzionata a formalizzare una proposta da circa 40 milioni di euro con l’Atalanta che però ne vorrebbe almeno dieci in più. Per non farsi trovare impreparati, i meneghini stanno parallelamente studiando anche altri profili e tra le alternative a Lookman ci sarebbe proprio Nico Gonzalez.

A riferirlo è Sky Sport che rincara la dose aggiungendo che negli ultimi giorni sarebbe stato proposto all’Inter anche Sancho, obiettivo concreto della Juve che sta cercando di forzare i tempi contando proprio sulla liquidità derivante dalla probabile cessione di Nico. Un ‘balletto’ – quello tra la ‘Vecchia Signora’ e i nerazzurri – destinato insomma ad infiammare le prossime roventi ore di calciomercato.