Gasperini mette fretta a Massara: ultima offerta Roma

Calciomercato Roma, Gasperini mette fretta a Massara e il diesse giallorosso è pronto ad accontentare il tecnico. Ultima offerta e affare in chiusura

Non è felice Gian Piero Gasperini, almeno stando a quanto scrive Leggo. O almeno, per meglio dire, non sarebbe felicissimo in questo momento, visto che ha iniziato il ritiro al ritmo della doppia seduta senza nessun volto nuovo.

Avrebbe voluto e vuole Rios (qui gli ultimi aggiornamenti) e vorrebbe anche un esterno difensivo. E il nome è quello di Wesley, ovviamente, del Flamengo. Un esterno che ha dimostrato nel corso di questi anni – e anche al Mondiale per Club – di avere le qualità giuste. Attacca a tutta fascia, la gamba è delle migliori, ha qualità tecniche importanti. Insomma, sarebbe il profilo perfetto per il tecnico della Roma. E la Roma vuole assolutamente accontentare il suo allenatore.

Calciomercato Roma, 25 milioni per Wesley

La richiesta dei rossoneri brasiliani la conosciamo tutti: 25 milioni di euro per il cartellino e al momento i giallorossi non si sono spinti fino a quella cifra. Ma a quanto pare, adesso, anche per spegnere quel senso di non felicità da parte del tecnico, Massara vorrebbe arrivare a chiudere l’operazione. Offrendo i soldi che vengono richiesti.

Un primo innesto, quindi, che sembra vicino. E Wesley sarebbe il volto nuovo di questa Roma che da un poco di giorni ha iniziato a lavorare nella Capitale al ritmo delle doppie sedute. Anche oggi si viaggia con due allenamenti, uno al mattino e uno al pomeriggio, con pernottamento nel centro sportivo. Siamo entrati in poche parole nel lavoro che serve per amalgamare la squadra il prossimo anno, quello fondamentale per mettere benzina nelle gambe e capire i meccanismi che vengono richiesti dal tecnico. E serve gente fresca, nuova.