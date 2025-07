Rios con Thuram, delizia Juventus: Radio Radio sgancia la bomba

Rios con Thuram: Radio Radio lancia la bomba: anche i bianconeri sono sulle tracce del giocatore del Palmeiras. Ecco la situazione

La telenovela Rios, purtroppo, non è finita. Anche se il Benfica, stando almeno alle informazioni che in queste ore sono state riportate da Fabrizio Romano e che potete leggere qui, non sembra essere interessato al calciatore dopo aver preso Barrenechea, ormai in chiusura.

Ma più che altro i lusitani non sembrano avere la forza economica per andare a strappare il centrocampista al Palmeiras. Una concorrente in meno per la Roma. Forse. Non è detto. Soprattutto se venissero confermate le notizie che Mario Mattioli, giornalista che ha parlato a Radio Radio, ha dato appunto questa mattina nel suo solito intervento. Per Rios ci sarebbe anche la Juventus.

Anche la Juventus su Rios

“C’è un vago interesse per Rios da parte della Juventus. Sarebbe venuto fuori – ha detto Mattioli – che in un centrocampo a due con Thuram sarebbe una vera e propria delizia. Vengono considerate in questo caso le caratteristiche fisiche di Rios”. In poche parole anche Comolli pensa al colombiano del Palmeiras.

Mattioli ha poi continuato in questo modo: “I bianconeri però sono ancora lontani rispetto alla Roma anche perché contrattazioni dirette non ne sono state fatte. Però posso dire che un interesse c’è ed è anche concreto”. Massara quindi farebbe certamente meglio a sbrigarsi per cercare di chiudere la questione.

E c’è solamente un modo per farlo e lo abbiamo capito in queste settimane nelle quali si è parlato del giocatore del Palmeiras: raggiugere i 30 milioni di euro di offerta, soldi garantiti, che i brasiliani vogliono per il cartellino del proprio centrocampista. Da quel punto fino al momento non c’è stato modo di distogliere l’attenzione e nemmeno di trattare. Trenta milioni o nulla, il senso pratico è questo.