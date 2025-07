Rivoluzione Friedkin, il nuovo acquisto è UFFICIALE

In casa, della Roma, di fatto, bisogna segnalare una rivoluzione ufficiale da parte dei Friedkin.

La Roma di Gian Piero Gasperini sta preparando la nuova stagione, dove bisognerà raggiungere obiettivi molto importanti. Il primo, ovviamente, è quello di cercare di tornare finalmente a qualificarsi per un’edizione della Champions League, cosa sfuggita l’anno scorso per un solo punto di svantaggio dalla Juventus.

Il secondo obiettivo della prossima stagione, ovviamente, sarà quello di andare più avanti possibile nella seconda competizione europea per club, ovvero l’Europa League. Per fare ciò, però, la squadra agli ordini di Gian Piero Gasperini ha bisogno di avere a breve almeno tre nuovi calciatori.

Proprio per questo motivo, di fatto, la Roma è al centro di tante indiscrezioni di calciomercato. Tuttavia, nel frattempo, bisogna registrare una rivoluzione decisa dagli stessi Friedkin.

Roma, i Friedkin hanno lanciato una rivoluzione: ecco tutti i dettagli dell’operazione

Il gruppo della famiglia statunitense, di fatto, ha annunciato la nascita di Pursuit Sports, ovvero una nuova società che ha come obiettivo la supervisione ed il supporto delle proprietà sportive professionistiche in cui sarà presente anche la Roma. Per la squadra giallorossa agli ordini di Gian Piero Gasperini, di fatto, non cambierà nulla.

Tuttavia, questa nuova creazione da parte dei Friedkin certifica il loro impegno verso un modello sportivo ben determinato. Basta ricordare che il gruppo statunitense ha da poco acquistato anche l’Insight Sport, ovvero una società di Londra incentrata sulla tecnologia sportiva.