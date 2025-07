Calciomercato Roma, Gasperini tradito: se ne va da Allegri

Calciomercato Roma, Gasperini tradito: il grande ex se ne va da Allegri. L’interesse del Milan potrebbe diventare una trattativa. La situazione

Al momento in casa Roma c’è un solo attaccante in rosa: Dovbyk. Gli addii di Shomurodov e Abraham hanno lasciato un buco che, comunque, verrà chiuso molto presto.

In dirittura d’arrivo – così come vi abbiamo già raccontato questa mattina – la trattativa che porterà Ferguson del Brighton in giallorosso. Secondo La Gazzetta dello Sport sarebbero già state prenotate le visite mediche per il giocatore in questione. Quindi Gasperini avrà un altro centravanti. Ma non potrebbe essere l’unico: serve altra gente per raggiungere gli obiettivi. Gente importante che possa immediatamente calarsi nella parte senza aver bisogno d’ambientamento. Per questo alcuni giorni fa si è parlato di Hojlund del Manchester United.

Calciomercato Roma, il Milan vuole Hojlund

L’attaccante che non ha vissuto la sua migliore stagione agli ordini di Ten Hag prima e Amorim poi, è stato praticamente lanciato da Gasperini nell’esperienza all’Atalanta. Poi il trasferimento record in Premier League, anche se non si è mai calato immediatamente nel ruolo di bomber che gli era stato disegnato addosso. Quindi un ritorno in Italia ci potrebbe stare. Solo in prestito per quanto riguarda la Roma, ovviamente: così scriveva appunto qualche giorno fa il Corriere dello Sport.

Ovviamente questa è una trattativa da ultimi giorni di mercato, se Hojlund dovesse rimanere allo United. E ci pare abbastanza complicato soprattutto per le informazioni che ieri sera sono state riportate da Gianluca Di Marzio: si è affacciato il Milan dalle parti di Manchester per chiedere informazioni. Solo queste, al momento, niente trattative in corso e null’altro. Solo capire quali sono i termini per cercare di chiudere questa operazione di mercato. Con un solo attaccante in rosa, Allegri, ha bisogno di un’altra punta e la questione potrebbe rimanere in piedi nelle prossime settimane. Niente ritorno con Gasperini? Vedremo. Sicuramente non sarà facile.