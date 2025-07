Visite prenotate e firma con la Roma: Massara arriva a 30 milioni

Visite prenotate e firma con la Roma: ci siamo. Accordo vicinissimo per il giocatore pronto a sbarcare nella Capitale. Il primo innesto per Gasperini

Da 25 anni a questa parte non era mai successo che la Roma, al 18 luglio, non avesse un nuovo acquisto. Ma Gasperini, che ormai sta lavorando da inizio settimana a Trigoria, può stare sereno. Questione di ore, al massimo di giorni, e vedrà il primo volto nuovo della sua nuova avventura dopo gli anni trascorsi all’Atalanta.

Secondo La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina è tutto fatto per il primo colpo. Il centravanti. No Rios e nemmeno Wesley, che rimangono comunque in orbita Roma nonostante ci siano delle difficoltà evidenti a chiudere le operazioni. Il profilo è Ferguson, punta del Brighton, per il quale il club ha già prenotato uno slot per le visite mediche al Campus Biomedico. Insomma, ci siamo.

Arriva Ferguson, ecco la formula

Superato anche l’ultimo ostacolo, quello del riscatto del giocatore. Fino a pochi giorni fa il problema era quello dell’obbligo richiesto dalla società inglese al termine della stagione, visto che parliamo di una operazione in prestito. E come ci è riuscito Massara? Arrivando alla conclusione di poter comunque dare dai 30 ai 35 milioni di euro al Brighton qualora Ferguson riuscisse nel corso della prossima annata a raggiungere quota 30 tra gol e assist. Qualora toccasse questo numero allora scatterebbe l’obbligo.

Insomma, ci siamo. La questione sembra chiusa con un accordo che è stato trovato nel corso delle ultime ore e Gasperini attende solamente di abbracciare il nuovo innesto. Poi sarà il turno di Wesley e di Rios, anche se per il centrocampista del Palmeiras le cose sono complicate. Massara per tale motivo dovrebbe anche chiudere con El Aynaouoi del Lens: secondo quanto raccontato ieri sera da Di Marzio oggi dovrebbe esserci lo scambio dei documenti. Doppietta in pochi giorni. Sta nascendo la nuova Roma.