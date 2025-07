Calciomercato Roma, l’ex lo porta subito in Premier League

Il mercato della Roma entra nel vivo con alcuni acquisti in dirittura d’arrivo. C’è però un colpo che sfuma ufficialmente, visto che andrà a giocare in Premier League

I giallorossi erano interessati al suo profilo ormai da tempo, dopo la grande stagione portata a termine quest’anno. Al momento non sembrano esserci giocatori con una valutazione simile e con la stessa possibilità di inserimento. Sarebbe stato il Lookman di Gasperini.

Il mercato della Roma si sta concentrando in questo momento sulla chiusura della trattativa per il centrocampista e per l’esterno destro. Richard Rios e Wesley sono la priorità per Massara che deve riuscire a far quadrare i conti per accontentare Gasperini. La campagna acquisti della Roma non si chiude però qui e non possono bastare due innesti per completare la rosa. Il ds giallorosso dovrà provvedere ad almeno altri quattro colpi, per coprire tutte le lacune della squadra.

Proprio per questo non si può esaurire il budget in una sola tranche, ma ci sarà bisogno di trovare altri profili anche in prestito o con un costo meno elevato. Resta sempre il nodo del sottopunta, ovvero l’attaccante destro che può giocare a sinistra, a completare il tridente. La squadra al momento non dispone di queste caratteristiche e perciò andrà colmata questa carenza sul mercato. Uno dei nomi accostati con insistenza per quel ruolo è quello di Armand Laurienté del Sassuolo.

Laurienté non sarà un nuovo giocatore della Roma: accordo con il Sunderland di Ghisolfi

Sarebbe meglio parlare ormai al passato per Laurienté, visto che in queste ore è arrivata la notizia dell’accordo tra il francese e il Sunderland, dell’ex romanista Ghisolfi. Come riportato dal nostro direttore Trecca su Asromalive.it, ormai un mese fa, il pressing della Roma per uno dei migliori calciatori dello scorso campionato in Serie B era reale e concreto. Le cose sono cambiare però con il passare delle settimane, fino all’inserimento del Sunderland. D’altronde proprio Ghisolfi era un suo grande sostenitore anche nella Capitale.

Secondo quanto rivelato da Le Parisien, c’è l’accordo tra Sassuolo e Sunderland per il trasferimento di Laurienté, che ora viaggerà in Inghilterra per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto con i Black Cats.

La cifra da sborsare si aggira sui 20 milioni di euro, più o meno quella che anche la Roma si aspettava di spendere.