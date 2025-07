Addio alla Roma già scritto: l’offerta fa calare il sipario

Calciomercato Roma, c’è un giocatore che non rientra nei piani della società e che deve trovarsi una sistemazione. C’è la nuova idea

Ci sono diversi calciatori della Roma che da qui alla fine del mercato diranno addio. Diversi uomini che sono pronti a cambiare maglia. Alcuni lo sanno già da tempo che non rientrano nei piani del club.

E uno di questi è sicuramente Ola Solbakken, rientrato in città dopo le 25 presenze, senza nessun gol, all’Empoli lo scorso anno. Un uomo che ha del mercato soprattutto in Patria, in Norvegia, visto che nel corso di queste settimane si è parlato soprattutto del Molde. Ma non solo, almeno stando alle indicazioni che nel corso della giornata sono state riportate dal portale meczyki.pl, l’attaccante interessa pure in Polonia.

Calciomercato Roma, interesse polacco per Solbakken

Il Widzew, società del massimo campionato polacco, avrebbe iniziato i colloqui per capire quali sono le possibilità di prendere l’attaccante. Non è un’operazione semplice, e parliamo ancora di contatti con l’agente del calciatore e non con la società giallorossa. Un primo appuntamento per conoscere, intanto, quali sono le richieste economiche.

Il sito citato prima conferma la difficoltà. Ma i polacchi a quanto pare ci vogliono provare in questa sessione di mercato cercando ovviamente di sfruttare un fatto che è sotto gli occhi di tutti. Solbakken, posto nella squadra di Gasperini non ne ha al momento e non ne avrà nemmeno nel corso dei prossimi mesi. A differenza di Saud – che Gasp vuole vedere da vicino – sul norvegese possibilità che si possa cambiare idea non ce ne stanno.

E dal proprio canto la Roma spera di piazzare nel minor tempo possibile quello che è un vero e proprio esubero. Un calciatore che mai è esploso all’ombra del Colosseo e che nelle poche apparizioni ha dimostrato di non avere del tutto quelle qualità tecniche e fisiche di giocare a certi livelli. E Massara lo vuole piazzare, ovvio.