Calciomercato Roma, offerta accettata: sì alla formula da 30 milioni di euro. Dopo i segnali delle ultime ore arriva la certezza. Massara ha chiuso il colpo

Altro colpo chiuso. Almeno così pare. Ci siamo, insomma. Dopo l’innesto in mezzo al campo di Neil El Aynaoui, che oggi arriverà nella Capitale, nello spazio di poche ore il direttore sportivo della Roma, Massara, ha chiuso per un altro innesto.

Le informazioni arrivano direttamente da TNT Sport, dal Brasile, e non parlano di Rios – che ormai sembra un po’ più lontano – ma di Wesley, l’esterno difensivo del Flamengo, richiesta di Gasperini alla società nel momento della firma, che è pronto a vestirsi di giallorosso. Lui un segnale lo ha mandato sul proprio profilo social come vi abbiamo riportato prima, piazzando in una storia Instagram i cuori giallorossi. E adesso ci siamo.

Calciomercato Roma, arriva Wesley

“Il club italiano ha offerto 25 milioni di euro fissi più ulteriori cinque di bonus per il terzino. Il Flamengo ha accettato. La Roma vuole subito l’arrivo di Wesley – viene ancora spiegato – ma il Flamengo cercherà di trattenere il giocatore fin quando non verrà trovato un sostituto per quella posizione”.

Insomma, questione di ore, ma è evidente che la Roma non lascerà in nessun modo, una volta trovato l’accordo, che lo stesso Wesley possa rimanere in campo con il Flamengo con tutti i rischi che sono collegati ad una sua presenza in campionato. Sì, perché in Brasile la Serie A è in corso da diversi mesi e i rossoneri sono ipoteticamente al primo posto in classifica visto che hanno diverse partite da recuperare dopo la partecipazione al Mondiale per Club. Insomma, clessidra da mettere in evidenza in questo momento. Con Wesley che è a un passo dal vestirsi di giallorosso.