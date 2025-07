Roma, Wesley giallorosso: annuncio ufficiale dal Brasile

In casa Roma, di fatto, bisogna segnalare un annuncio ufficiale sul futuro di Wesley.

La nuova Roma di Gian Piero Gasperini ha iniziato ad allenarsi per la prossima stagione già a partire da domenica scorsa. L’ex allenatore dell’Atalanta ha subito dato un’accelerata importante nei suoi allenamenti. Basta pensare che, oltre alle doppie sessioni quotidiane, già oggi i calciatori giallorossi disputeranno una sorta di prima amichevole.

La Roma, infatti, alle 18.00 disputerà un allenamento congiunto contro la squadra del Trastevere. Ma in casa capitolina, ovviamente, queste ore sono molto importanti soprattutto in sede di calciomercato. Frederic Massara, di fatto, ha la necessità di chiudere a breve più di un colpo da regalare a Gian Piero Gasperini.

I nomi più caldi, e non solo per le temperature elevate di questi giorni, in orbita Roma sono sicuramente quelli del centrocampista colombiano Rios del Palmeiras e di Wesley del Flamengo. Proprio sul laterale destro brasialiano, tra l’altro, bisogna registrare un importante annuncio ufficiale.

Calciomercato Roma, annuncio ufficiale sul futuro di Wesley: ecco gli ultimi aggiornamenti

Come scritto sul proprio profilo ufficiale di X da Vene Casagrande, giornalista di ‘sbtrio’, il presidente del Flamengo ha confermato di non aver ceduto Wesley alla Roma. Lo stesso calciatore sarà a disposizione del tecnico Filipe Luìs Kasmirski per la sfida di domenica sera (00.30 in Italia) contro il Fluminense.

Questa notizia, di fatto, rappresenta un colpo di scena, visto che il passaggio di Wesley alla Roma sembrava essere ad un passo. Anche perché lo stesso calciatore ha pubblicato una storia sul suo profilo ufficiale di Instagram, dove c’è lui e la sua famiglia con due cuori giallorossi.

Nelle prossime ore, dunque, ci saranno sicuramente delle importanti novità. Anche perché, come riportato dalla nostra redazione, ci sono delle conferme sull’offerta migliorativa, al netto delle delle dichiarazioni di facciata che arrivano dal Brasile.