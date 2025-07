Vlahovic subito a Milano: cifre choc per l’addio alla Juve

In casa Juve, di fatto, ci sono delle novità sul futuro di Dusan Vlahovic.

Dopo aver raggiunto la qualificazione in Champions League, di fatto, la Juventus si è concentrata sul possibile ingaggio di un nuovo allenatore. Ma sia Antonio Conte che Gian Piero Gasperini hanno rifiutato la corte della ‘Vecchia Signora’, portando così i dirigenti bianconeri a rinnovare il contratto ad Igor Tudor.

Nel frattempo, però, c’è stato anche il Mondiale per Club, terminato agli ottavi di finale per colpa del Real Madrid di Xabi Alonso. Mentre ora, ovviamente, la Juventus è impegnata a rinforzarsi in sede di calciomercato con l’obiettivo di allestire una squadra che possa sia disputare un’ottima Champions League che, soprattutto, tornare a competere per la vittoria finale.

Il primo colpo importante della Juve di questa sessione estiva di calciomercato è arrivato in attacco, visto che è stato ingaggiato a zero Jonathan David. Tuttavia, proprio nel reparto offensivo agli ordini di Igor Tudor, bisogna segnalare delle grosse novità che riguardano il futuro di Dusan Vlahovic.

Calciomercato Juve, una big è pronta a prendere Vlahovic: le ultime notizie

Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, il Milan continua ad avere il centravanti serbo come primo obiettivo per rinforzare l’attacco di Massimiliano Allegri. Il club rossonero, però, ha capito che dovrà aspettare l’arrivo alla Juve di un altro centravanti prima di sferrare il colpo decisivo per Dusan Vlahovic.

Tuttavia, almeno secondo queste indiscrezioni, il Milan offrirà al calciatore serbo uno stipendio quasi dimezzato rispetto ai 12 milioni di euro netti percepiti ora alla Juve: 6 milioni netti più bonus legati sia ai gol che alla vittoria scudetto. Il club rossonero dovrebbe poi trattare con la ‘Vecchia Signora’, la quale ha a bilancio un ammortamento del cartellino di Dusan Vlahovic di 19,5 milioni di euro.

Nelle prossime settimane, dunque, vedremo se il Milan riuscirà a prendere o meno l’ex giocatore della Fiorentina. Nel frattempo, però, Igli Tare è anche sulle tracce di Hojlund del Manchester United.