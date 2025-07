Calciomercato Roma, affare saltato prima della firma

Il mercato della Roma prosegue alla ricerca di trattative da portare a chiusura. Nel frattempo non tardano ad arrivare altre novità.

Gian Piero Gasperini lo ha ricordato a modo suo, in maniera chiara e ferma. Manca soltanto un mese all’inizio del campionato e la Roma è ancora un po’ indietro sul fronte del mercato.

Il tecnico giallorosso ha lanciato un allarme sapendo bene, però, che la società giallorossa farà di tutto per esaudire le sue richieste. Non possono sorprendere le parole del tecnico di Grugliasco, conoscendo la sua maniacale attenzione al lavoro sul campo e quanto questo lavoro risulti fondamentale soprattutto durante il periodo del raduno.

Prima avrà i profili richiesti e prima si potrà ammirare la sua creatura in giallorosso. Gli uomini mercato della Roma, in primis il direttore sportivo, Frederic Massara, sono al lavoro per troncare sul nascere i dubbi del tecnico giallorosso. Intanto, però, le novità non mancano mai.

Niente da fare, l’affare è saltato

Radiomercato invia informazioni a getto continuo e qualcuna finisce per lambire, inevitabilmente, anche la Roma. La fonte è SkySport e ci informa riguardo un profilo che la nostra Serie A conosce molto bene: Armand Laurienté.

“Il trasferimento di Armand Laurienté al Sunderland è saltato. Dopo non aver raggiunto un accordo completo con tutte le parti, il #SAFC ha deciso di porre fine alle discussioni.

Il francese si era recato ieri in Portogallo per unirsi al Sunderland nel corso della pre-season.

Ora torna in patria per ricongiungersi al Sassuolo“.

Armand Laurienté, classe 1999, attaccante francese originario di Guadalupa, di proprietà del Sassuolo. Per l’attaccante francese del club neroverde si era mossa anche la Roma che aveva sondato il terreno per l’attaccante francese, come puntualmente riportato da asromalive.it.

Pertanto si è di nuovo punto e a capo. Armand Laurienté tornerà a disposizione del tecnico del Sassuolo, Fabio Grosso, in attesa, però, di un’altra importante offerta. L’attaccante francese non intende, infatti, proseguire la sua avventura in maglia neroverde.

Per la sua carriera sogna altri colori ed altri scenari. Un’opportunità in Premier League è intanto sfumata.