Massara ‘risponde’ a Gasperini: scambio e via libera Roma

La formula accontenta tutti e garantire un esborso cash limitato: i giallorossi vanno a dama così

La giornata di ieri è stata piuttosto movimentata in casa. Dopo il triplice fischio dell’amichevole contro il Trastevere, infatti, sono arrivate le parole di Gasperini tutt’altro che banali sul tema mercato e l’accelerata decisiva sul fronte Ferguson, atteso nella Capitale a stretto giro di posta. In serata è poi atterrato a Fiumicino poco dopo le 23 un emozionatissimo El Aynaoui, che nelle prossime ore si sottoporrà alle visite mediche di rito, anticamera della firma sul contratto.

Il franco-marocchino è il primo acquisto dell’estate della Roma a cui farà seguito già nelle prossime ore l’arrivo di Evan Ferguson: i giallorossi hanno infatti trovato l’accordo con il Brighton sulla base di un prestito con diritto di riscatto per una valutazione complessiva di 40 milioni di euro. Il tutto senza trascurare lo sprint impresso all’affare Wesley, per il quale la trattativa con il Flamengo è ormai giunta agli sgoccioli, e i contatti concreti con cui Massara sta tessendo la tesa per Ghirardi. A proposito dell’interessamento della Roma per il difensore di proprietà dell’Hellas Verona emergono novità degne di nota che contribuiscono a delineare un quadro ancora più chiaro.

Calciomercato Roma, scambio per il difensore: ecco la chiave vincente

Gli scaligeri valutano il proprio gioiellino circa 12 milioni di euro, anche alla luce della percentuale di rivendita (il 50%) che spetta alla Fiorentina. A 10 milioni più bonus, però, ci sono margini concreti per imbastire la trattativa che nel corso della prossima settimana dovrebbe entrare definitivamente nel vivo.

Dopo aver superato l’offerta messa sul piatto dal Real Betis (10 milioni contro i 9 proposti dagli andalusi), la Roma vuole stringere i tempi. Secondo quanto riferito dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, non è escluso che alla fine venga inserito nell’operazione un giovane della Primavera in maniera tale da ridurre l’esborso cash. Ad ogni modo i contatti procedono spediti e la sensazione è che i capitolini abbiano il coltello dalla parte del manico. Giovane duttile e dotato di un ottimo senso della posizione, Ghilardi è uno degli obiettivi prioritari che Gasperini ha cerchiato in rosso per puntellare il reparto arretrato. Dopo aver aperto in maniera convinta all’ipotesi giallorossa, il ragazzo è in attesa di novità concrete: la Roma non vuole perdere altro tempo.