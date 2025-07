Maxi affare con la Juventus: chiude tutto Vlahovic

L’attaccante serbo orienta in maniera concreta le mosse della ‘Vecchia Signora’ per il reparto offensivo: la scelta è stata fatta

Tra le diverse situazioni che continuano a tenere banco in casa Juventus, quella relativa al futuro di Dusan Vlahovic non può non assumere un carattere prioritario. L’esoso ingaggio che lega l’attaccante serbo alla ‘Vecchia Signora’ rappresenta allo stato attuale della situazione una vera e propria spada di Damocle per i bianconeri che, dopo aver chiuso per l’arrivo di Jonathan David, stanno provando a trovare l’incastro vincente anche per Kolo Muani.

Le trattative con il Psg, però, procedono a rilento proprio per le difficoltà riscontrate dall’area tecnica della Juventus nella definizione del caso Vlahovic il cui contratto in scadenza nel 2026 non è stato né prolungato né spalmato. Ecco perché, se non si dovesse riuscire a trovare la quadra definitiva con il serbo, Comolli avrebbe tante difficoltà nel chiudere la trattativa con i parigini per Kolo Muani, prolungandone l’esperienza all’ombra della Mole. In un orizzonte ancora piuttosto nebuloso e difficile da decifrare, dunque, non è escluso che possano prendere piede situazioni e scenari soltanto esplorati nelle scorse settimane e che per svariati motivi non hanno mai preso quota.

Calciomercato Juventus, nuovo incastro con il Milan per il bomber

Stando al Corriere dello Sport, una pista che potrebbe riaccendersi in chiave Juventus è infatti quella di Rasmus Hojlund. L’attaccante danese del Manchester United, reduce da una stagione nella quale ha faticato più del dovuto a trovare quella continuità di rendimento che i Red Devils si auspicavano, si sta guardando intorno per capire il da farsi.

Le chances di un addio anticipato allo United è concreto, vista anche la disponibilità di massima che l’ex attaccante dell’Atalanta ha mostrato all’ipotesi di un ritorno in Serie A. In tempi e in modi diversi prima l’Inter (che poi ha deciso di virare su Bonny), poi la stessa Juventus e infine il Milan hanno lanciato segnali di gradimento all’indirizzo di Hojlund, pur non approfondendo la situazione in tutti i suoi aspetti. Quello del bomber classe 2003 è in realtà un profilo finito anche in orbita Roma: la definizione della trattativa Ferguson, però, orienta Massara verso attaccanti con altre caratteristiche come ad esempio una seconda punta dinamica.

Ritornando al possibile binomio Hojlund-Juventus, è chiaro è che questo tipo di opzione senza l’uscita di Vlahovic rappresenterebbe una soluzione piuttosto complicata. Tuttavia, ad imprimere una svolta più chiara in un senso o nell’altro sarà l’eventuale disponibilità del club inglese a trattare l’uscita del suo attaccante sulla base di un prestito con diritto di riscatto, formula alla quale i Red Devils finora non hanno mai aperto.