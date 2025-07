Colpaccio Juve, Conte gli ha detto addio: la formula è clamorosa

Impegnati su diversi fronti, i bianconeri vogliono stringere i tempi e definire i nuovi acquisti in tempi brevi: ecco l’ultima occasione

Quella appena cominciata ha tutta l’aria di configurarsi come una settimana chiave per il mercato della Juventus. Con le cessioni di Weah e Mbangula rispettivamente al Marsiglia e al Werder Brema in dirittura d’arrivo, i bianconeri sono chiamati a definire in tutti i suoi aspetti la telenovela Sancho, ma non solo.

Il doppio fronte aperto con lo Sporting CP prevede dialoghi fitti per Alberto Costa e Hjulmand; il tutto senza trascurare la variabile impazzita del mercato della Juve rappresentata da Dusan Vlahovic e i suoi riflessi sul possibile innesto di Kolo Muani. La mancata cessione del serbo – con il quale prosegue il muro contro muro eretto ormai da tempo – sta complicando e non poco le trattative per il ritorno del francese all’ombra della Mole.

Il Psg continua a chiedere l’obbligo e non il diritto riscatto, dettaglio tutt’altro che trascurabile che sta portando Comolli a valutare anche altri profili. Senza mai trascurare la candidatura di Hojlund, con il cui entourage ci sono stati già dei contatti esplorativi nelle scorse settimane, la ‘Vecchia Signora’ avrebbe allacciato i primi contatti per una pista a sorpresa.

Calciomercato Juventus, tentazione in attacco dalla Premier: così cambia tutto

Come evidenziato da La Stampa, infatti, anche la Juventus si sarebbe messo sulle tracce di Darwin Nunez, oggetto del desiderio del Napoli prima che i partenopei decidessero di affondare il colpo per Lorenzo Lucca. Alla luce della definizione dell’acquisto di Ekitiké, non è affatto escluso che il Liverpool decida di ammorbidire la sua posizione per l’attaccante uruguaiano, aprendo ad esempio alla formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato.

La valutazione che i Reds fanno di Nunez è comunque molto alta (nell’ordine dei 60 milioni di euro): ecco perché solo le modalità di pagamento e appunto i termini della trattativa potrebbero creare interessanti spiragli per una Juve che comunque continua a vigilare anche per Benjamin Sesko. Definitivamente tramontate invece le piste che portano a Gyokeres e Osimhen: per l’attaccante dello Sporting CP, l’Arsenal è pronto a chiudere, spegnendo sul nascere il tentativo di irruzione del Manchester United, mentre sul fronte legato all’attaccante nigeriano, nella giornata di ieri il Napoli e il Galatasaray hanno trovato l’accordo sulla base di una valutazione complessiva da 75 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita.