Non solo Pellegrini, avvisato dalla Roma: un altro senatore se ne va

Calciomercato Roma, non solo Pellegrini: un altro senatore se ne va. I giallorossi lo hanno già avvisato. Ecco cosa potrebbe succedere

Prima le entrate, per sistemare le falle che ci sono dentro la rosa di Claudio Ranieri. Poi le uscite. E non solo quella di Pellegrini che così come vi abbiamo raccontato questa mattina è nel mirino di Conte e potrebbe entrare anche nei radar dell’Inter, ma anche un altro big della rosa di Gasperini potrebbe salutare.

Però, adesso, è il momento dei colpi in entrata, e lo abbiamo capito. Non solo Wesley, ma anche Ghilardi che ormai sembra ad un passo. Poi Massara, insieme al Gasp – anche dopo la seconda amichevole in programma giovedì alle 18 contro l’UniPomezia sempre a Trigoria – tirerà le somme. E secondo le informazioni che sono state riportate da siamolaroma.it, un altro addio non è del tutto da escludere.

Calciomercato Roma, la situazione attorno ad El Shaarawy

Non solo uscite perché dei giocatori non rientrano più nei piani, ma anche per abbassare il monte ingaggi si legge. E questo sarebbe il caso di El Shaarawy. “Il Faraone, a marzo scorso, ha visto rinnovarsi automaticamente il proprio contratto fino al 2026, con un taglio netto allo stipendio, sceso ora ad una cifra attorno al milione e mezzo” si legge.

Ma non è certo una permanenza, secondo il sito citato prima infatti ci sarebbero degli intermediari che starebbero cercando di capire se esistano delle possibilità di un addio. Qualche “interesse c’è stato” viene messo nero su bianco, sia dall’Arabia Saudita sia dalla Turchia. “Ecco, una squadra che sta riflettendo sull’esterno di Savona è il Trabzonspor, formazione affrontata soltanto una volta in carriera ma a cui El Sha segnò nel 2021 nel playoff di Conference. Al momento non c’è trattativa, ma il nome del 92 romanista può rappresentare un’opzione”.