Addio Roma: un campione del mondo per la Juve

Calciomercato Roma, anche la Juventus vuole il colpo a zero. La situazione attorno al giocatore svincolato che Massara ha messo nel mirino

Il nuovo direttore sportivo della Roma, Massara, sta cercando di completare la rosa. E così come vi abbiamo riportato questa mattina sta cercando, in tutti i modi, di piazzare intanto quei due colpi che sono già impostati e poi chiudere entro il 3 agosto Mister X: vale a dire l’esterno offensivo (qui tutti i nomi).

Poi ad agosto sarà il tempo delle occasioni, magari dopo qualche cessione per alleggerire il monte ingaggi o magari con qualche uomo che al momento è svincolato e che potrebbe tornare utile poi nel corso dell’anno. E in effetti un nome c’è, che è stato accostato ai giallorossi con una certa insistenza e che è libero da ogni contratto. La più classica delle occasioni, a dire il vero.

Calciomercato Roma, anche la Juve vuole Tagliafico

Parliamo di Tagliafico, difensore, che potrebbe tornare utile a Gasperini. Mica semplice, però, arrivarci. Anche perché secondo le informazioni che questa mattina sono state riportate dal Corriere dello Sport ci starebbe pensando anche la Juventus di Tudor, che sta cercando gli incastri giusti per chiudere la rosa.

Il profilo attrae tutti. Il 32enne argentino – campione del Mondo – si è appena svincolato dal Lione. E quindi valuta tutte le offerte che i suoi agenti gli metteranno sul piatto. Quella della Juventus arriverà quasi sicuramente, quella dei giallorossi, invece, potrebbe arrivare ma non prima di agosto e non prima di qualche addio che ci sarà, per forza di cose, dentro la rosa di Gian Piero Gasperini. Una situazione, questa, da monitorare ovviamente con molta attenzione. Anche se sfidare i bianconeri non è mai semplice.

Però, è altrettanto evidente, che la Roma c’è e ha il suo fascino. Il fascino di una squadra che lotterà per il posto in Champions e per l’Europa League, il fascino di una tifoserie che viene invidiata da tutte le parti del Mondo, il fascino di una città che è la più bella del Mondo. Quindi non è del tutto chiuso la questione. Vedremo.