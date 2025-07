Il Milan lo ‘consegna’ alla Roma: accordo e via libera UFFICIALE

La presa di posizione cambia tutto e fornisce un vero e proprio assist al bacio a Massara: clamoroso colpo di scena

Sono giorni molto importanti per il mercato della Roma che, dopo aver ufficializzato l’innesto di Evan Ferguson, non ha alcuna intenzione di fermarsi. Sul tavolo dell’area tecnica giallorossa sono presenti infatti molti dossier sia per quanto riguarda i nuovi possibili acquisti sia per quelle cessioni che potrebbero configurarsi come occasioni a sorpresa nel corso delle prossime settimane.

Un vero e proprio intreccio denso di importanti contenuti che sta chiaramente calamitando l’attenzione mediatica. Oltre a provare a stringere i tempi con l’Hellas Verona per l’acquisto di Ghilardi, individuato come l’innesto ideale con cui rimpolpare il reparto arretrato, la Roma attende sviluppi importanti anche per la definizione di una trattativa che chiama inaspettatamente in causa il Milan. Già, perché tra le zone del campo cerchiate in rosso dai capitolini figura anche quella corsia destra per puntellare la quale la Roma ha di fatto raggiunto un accordo di massima con il Flamengo per Wesley.

Calciomercato Roma, intreccio bollente con il Milan: l’annuncio del presidente

Prima di dare il via libera all’arrivo del terzino brasiliano nella Capitale, però, il Flamengo vuole prima cautelarsi comprandone il sostituto. A tal proposito, nelle ultime ore il cerchio si starebbe per chiudere. Con un vero e proprio blitz, secondo quanto riferito dal giornalista Yagiz Sabuncuoglu, i rossoneri avrebbero infatti raggiunto un’intesa di massima con Emerson Royal, che sembrava ormai essere promosso sposo del Besiktas.

Il club turco, però, una volta memorizzata l’improvvisa svolta impressa alla trattativa da parte del Flamengo, ha rotto gli indugi, decidendo di non attendere più risposte da parte del terzino del Milan. A confermarlo è il presidente del Besiktas, Serdal Adali, che – intervistato da Firat Gunayer – si è espresso in questi termini su quanto successo: “Non acquisteremo Emerson Royal, il nostro lavoro continua: non daremo conto dei risvolti mediatici (…). Faremo ciò che è meglio per il Besiktas”. Un dietrofront che di fatto spalanca le porte dell’operazione al Flamengo e di conseguenza avvicina in maniera sensibile Wesley alla Roma.

A tal proposito, ribadiamo come Massara abbia praticamente trovato l’accordo sia con l’esterno destro, che sta spingendo molto per vestire la maglia giallorossa, sia con il Flamengo. A dispetto degli ultimi anni dal Brasile, manca soltanto l’ultimo tassello, in sostanza, per sbloccare una trattativa delineata in tutti gli altri aspetti. Già nelle prossime ore sono attese novità importanti.