LIVE Calciomercato Roma, ufficiale Ferguson: tutte le news del 23 luglio

Calciomercato Roma, nel giorno del lancio della terza maglia arriva l’ufficializzazione di Evan Ferguson: tutte le news del 23 luglio, ora per ora

In attesa della seconda amichevole in programma domani contro il Pomezia, e nel giorno del lancio della terza maglia per la stagione 2025/2026, la Roma ufficializza l’acquisto dal Brighton dell’attaccante Evan Ferguson. Ci sono però tante altre trattative pronte a entrare nel vivo: Gasperini ha fretta, l’inizio del campionato si avvicina sempre di più e non c’è altro tempo da perdere.

Ore 09:30 La Roma ha ufficializzato l’acquisto in prestito con diritto di riscatto di Evan Ferguson. Sarà il primo calciatore irlandese a vestire la maglia giallorossa: ha scelto la numero 11.

Ore 08:30 La Roma vuole chiudere cinque colpi entro il 3 agosto. Dopo le due ufficialità, e con Wesley e Ghilardi in arrivo, c’è MISTER X nel mirino di Massara. La situazione.