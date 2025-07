Calciomercato Roma, Milan superato. Arriva al posto di Cristante che rimane sotto osservazione da diverse squadre. La spinta di Gasperini

Con Wesley ormai in arrivo, e con Ghilardi pure, Massara ha chiuso nello spazio di una sola settimana quattro colpi. Ma non è finita qui. Di volti nuovi nella Roma se ne vedranno parecchi nelle prossime settimane.

Arriverà un attaccante, su questo ci sono pochi dubbi: e non serve nemmeno cedere qualcuno per fare cassa. L’innesto è indipendente da un addio. Certo, poi verrà valutata una mera situazione numerica dentro la rosa di Gasperini e tutto potrebbe succedere. Si lavora, insomma, dentro Trigoria. E lo si fa senza soluzione di continuità. Anche per un altro centrocampista, con caratteristiche diverse da quelle di El Aynaoui, che nell’amichevole contro l’UniPomezia ha debuttato con un gol.

Calciomercato Roma, O’Riley ancora nei radar

Secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina il nome di O’Riley non è mai uscito dai radar di Massara. Gasperini spinge, perché lo voleva anche lo scorso anno quando era seduto sulla panchina dell’Atalanta ma allora tutti gli sforzi sono andati a vuoto. Ma lo potrebbe abbracciare qui, a Trigoria, nella sua avventura nella Capitale.

Non sarà semplice: servono tanti milioni e serve anche battere quella che è la concorrenza del Napoli e del Milan che lo stanno monitorando. In nessuno dei casi al momento, però, si può parlare di una trattativa. Ma si sa, queste sono operazioni importanti che molto spesso prendono il volo verso la fine del calciomercato, quindi è sicuramente da attenzionare.

Anche perché, c’è da dirlo, dentro la Roma al momento i pensieri sono altri. Ci sono da chiudere del tutto le operazioni che ormai conosciamo tutti e ci sono da valutare quei giocatori che rimangono in uscita. Come al solito c’è Cristante – ma di offerte ancora non ne sono arrivate – e occhio anche a Saud e Kumbulla, che hanno sì giocato contro l’UniPomezia, ma che potrebbero partire da un momento all’altro.