Wesley alla Roma: scambio di documenti e volo prenotato

Calciomercato Roma, tutto fatto per Wesley. Volo prenotato per la firma. Tra le due società è partito lo scambio dei documenti

Ci siamo, ormai è fatta. Lo scambio di documenti è iniziato. Ma c’è sempre da attendere un ultimo passaggio, come riportato ieri da Asromalive.it in esclusiva e confermato in queste ore. Intanto, la notizia: il Flamengo e la Roma hanno iniziato lo scambio dei documenti per il passaggio del terzino nella Capitale.

Poco prima della mezzanotte – ha scritto questa mattina Filippo Biafora – i due club hanno messo in moto i dirigenti che si occupano della fase burocratica delle cose. Accordo trovato sulla base di 25 milioni di euro più altri cinque di bonus. Non ci sono più dubbi: nel fine settimana, forse già domenica, Gasperini potrebbe abbracciare il terzo innesto dei giallorossi. Possibilità che l’operazione non vada in porta non ce ne stanno.

Calciomercato Roma, arriva Wesley

Ma cosa manca per il viaggio del giocatore brasiliano direzione Roma? Un solo passaggio: il Flamengo ormai ha trovato il sostituto che è Emerson Royal del Milan, preso nel momento in cui il difensore sembrava essere ad un passa dal passaggio in Turchia. Oggi arriverà in Brasile per sottoporsi alle visite mediche, nel momento in cui le avrà superate, sul primo aereo utile verso la Capitale si imbarcherà Wesley. Una notizia, questa, anticipata ieri pomeriggio da Asromalive.it.

Tutto confermato, quindi. E dopo un lungo tira e molla con momenti complicati (l’operazione è stata davvero difficile da portare a casa con contatti continui tra le parti) la situazione si è sbloccata nel momento migliore. Wesley, quindi, è pronto ad iniziare questa avventura e mettersi a disposizione di Gasperini già all’inizio della prossima settimana. E chissà, magari si potrebbe vedere anche con il Cannes nell’amichevole che il 31 luglio la Roma giocherà al Tre Fontane contro i francesi.

Vabbè, per il debutto arrivati a questo punto poco importa: l’importante è che l’operazione sia arrivata alla conclusione. Sperano che per Emerson Royal non sorgano problemi. Rimane solamente da incrociare le dita.