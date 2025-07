Wesley alla Roma: fissate le visite mediche

Per la Roma, dopo l’allenamento congiunto contro l’UniPomezia, ci sono delle novità importanti su Wesley.

La Roma di Gian Piero Gasperini continua la preparazione per la prossima stagione. Dopo quello con il Trastevere di sabato scorso, infatti, i giallorossi hanno svolto quest’oggi un altro allenamento congiunto, sfidando questa volta l’UniPomezia.

Il grande protagonista di questo test amichevole, di fatto, è stato il nuovo arrivato Evan Ferguson. Il centravanti avanti, preso in prestito dal Brighton, ha infatti segnato ben quattro gol nel 9-0 finale. Mentre gli altri marcatori sono stati: Dybala, El Aynaoui, Celik, Baldanzi e Arena.

Tuttavia, ovviamente, in casa Roma a tenere banco è soprattutto il calciomercato. Anche perché, dopo i colpi El Aynaoui e lo stesso Ferguson, la squadra di Gian Piero Gasperini ha bisogno di altri rinforzi. Il profilo più vicino a diventare un nuovo calciatore giallorosso, tra l’altro, è quello di Wesley.

Calciomercato Roma, grossi aggiornamenti sul possibile arrivo di Wesley: le ultime

Come riportato sul proprio profilo ufficiale di X dal nostro direttore Daniele Trecca, infatti, dal Brasile confermano che Emerson Royal del Milan dovrebbe effettuare le visite mediche per il Flamengo sabato prossimo. Il club brasiliano, dunque, avrebbe l’intenzione di aspettare l’esito delle stesse prima di dare il via libera per la cessione di Wesley alla Roma.

Una volta data luce verde, di fatto, il Flamengo si metterebbe a lavoro con il club capitolino per chiudere gli ultimi dettagli dell’operazione. La Roma, dunque, è davvero ad un passo dall’acquisto a titolo definitivo di Wesley.