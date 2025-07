Inzaghi alla Juventus con il suo pupillo: Tudor subito in scacco

L’ex tecnico dell’Inter e il club bianconero: la bomba è esplosa e apre le porte a nuovi clamorosi scenari. Ecco tutti i dettagli

Riunitasi alla Continassa per muovere i primi passi in vista della prossima stagione, la Juventus di Igor Tudor potrebbe essere radicalmente rivoluzionata dalla sessione estiva di calciomercato entrata nella sua fase più calda. Come ormai noto ai più, una volta incassato il no di Conte alla proposta di subentrare a Tudor, Elkann ha sciolto le riserve rinnovando il contratto del tecnico croato.

Un attestato di stima e fiducia per certi aspetti inevitabile maturato prima del Mondiale per Club anche per placare le tante voci riguardanti la panchina bianconera. Del resto l’ex tecnico del Marsiglia, benché soltanto all’ultima giornata e soffrendo tantissimo con il Venezia, è riuscito a centrare l’obiettivo minimo: il quarto posto valso la qualificazione in Champions League. Tuttavia, tra gli addetti ai lavori e (soprattutto) tra i tifosi della Juventus c’è chi sostiene che Tudor non sia il profilo adatto per una realtà come quella della ‘Vecchia Signora’.

Anche per questo l’allenatore croato sarà chiamato a fugare tutti i dubbi con prestazioni importanti e soprattutto risultati tangibili. Elkann e tutta l’area tecnica si auspicano di non dover vivere un altro anno zero; tuttavia, continuano a non essere pochi i profili di allenatori top accostati in tempi e in modi diversi ai piemontesi.

Calciomercato Juventus, Inzaghi e Milinkovic Savic in bianconero: annuncio in radio clamoroso

Un nome destinato a far parlare di sé anche in orbita Juve è sicuramente quello di Simone Inzaghi. Archiviata la dolorosa sconfitta in finale di Champions League contro l’Inter, il tecnico piacentino ha accettato la ricca proposta messa sul piatto dall’Al-Hilal. Messosi in mostra anche al Mondiale per Club con un cammino di tutto rispetto, Inzaghi ha già dato le sue direttive al club saudita in merito alle prossime mosse di mercato.

Il cordone ombelicale con la Serie A, però, potrebbe essere riannodato in tempi relativamente brevi. Ne è convinto anche Tony Damascelli che, intervenuto sulle frequenze di Radio Radio, ha ipotizzato uno scenario che, se confermato dall’incedere degli eventi, avrebbe del clamoroso. Parlando della trattativa tra Napoli e Torino per Milinkovic Savic, Damascelli ha infatti rincarato la dose, chiosando: “Chissà se ‘domani’ (inteso nei prossimi anni, ndr) insieme a Vanja arrivasse anche Sergej, io qui non lo escludo. Può darsi che rimanga un altro anno in Arabia e poi torni in Italia con Inzaghi”.

Incalzato sull’ipotesi che possa essere proprio la Juve ad accogliere sia Inzaghi che Milinkovic Savic, Damascelli non ha risposto in maniera esplicita accennando un sorriso che non è affatto passato inosservato. Allusione colta dallo stesso Ilario Di Giovambattista che sia in diretta che sui social ha attribuito a Damascelli la paternità dell’associazione Inzaghi-Milinkovic Savic-Juventus. Fantamercato? Ai posteri l’ardua sentenza.