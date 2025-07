Addio Donnarumma, accordo raggiunto: firma subito

Sul futuro di Gigio Donnarumma bisogna segnalare ben due decisioni prese.

Tra i grandi protagonisti della stagione bisogna registrare sicuramente Gigio Donnarumma. L’estremo difensore italiano, di fatto, ha vinto ha quasi tutto con il PSG di Luis Enrique.

Basta pensare che al club parigino è mancato solo il successo della prima edizione del Mondiale per Club per vincere tutte le competizioni che ha affrontato. Il team campione d’Europa in carica, infatti, è stato battuto solo in finale dal Chelsea del tecnico italiano Enzo Maresca.

Tra i grandi protagonisti di questa stagione così ricca di successi per il PSG bisogna sicuramente inserire proprio Gigio Donnarumma. L’ex portiere del Milan, infatti, è stato autore di autentici miracoli che hanno aiutato tantissimo la squadra di Luis Enrique a vincere la Champions League. Tuttavia, di fatto, il futuro dell’estremo difensore italiano sembra essere lontano da Parigi.

Donnarumma, il PSG ha deciso il futuro del portiere italiano: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo francese ‘L’Equipe’, infatti, il PSG ha già raggiunto l’accordo con il sostituto di Gigio Donnarumma, ovvero Lucas Chevalier del Lille. Per il club parigino, tra l’altro, non ci sarebbe nessun problema a pagare i 40 milioni di euro per acquisire a titolo definitivo le prestazioni del portiere parigino.

Questa notizia, di fatto, porta con sé il possibile addio di Gigio Donnarumma. Anche perché non ci sono novità sul rinnovo del suo contratto che scadrà il 30 giugno dell’anno prossimo.

Sul portiere italiano, dunque, si sarebbero fiondate le due squadre di Manchester, pronte ad assicurarsi uno degli estremi difensori più forti al mondo. Ricordiamo che anche l’Inter di Beppe Marotta era stata accostata le scorse settimane a Gigio Donnarumma.