La Juve non crede ai suoi occhi: accordo raggiunto per Vlahovic

Il futuro dell’attaccante serbo ha raggiunto il suo importante punto di svolta: doppio sì e comunicazione importante in arrivo

La rottura tra Vlahovic e la Juventus, ormai irreversibile, continua a tenere banco dalle parti della Continassa. L’attaccante serbo – che sta svolgendo la preparazione con il resto del gruppo – aspetta di conoscere il suo futuro. Dal canto suo, la ‘Vecchia Signora non vuole più tornare indietro e sta spingendo per trovare una soluzione che comunque non eviterà ai bianconeri un vero e proprio bagno di sangue da un punto di vista economico.

I 12 milioni di euro che Vlahovic andrebbe a percepire fino al prossimo 30 giugno, data in cui scadrebbe il suo contratto con la Juventus, rappresentano un altro importante tema di riflessione. Del resto i piani di Comolli sono ormai scanditi, almeno per l’attacco: l’uscita di Vlahovic libererebbe spazio salariale e risorse sufficienti per presentarsi dalle parti del Psg con la consapevolezza di poter chiudere la trattativa per Kolo Muani. Ma in tutto questo quale sarà la nuova squadra del centravanti serbo? Non sono pochi gli addetti ai lavori che continuano a porsi questa domanda che, con il passare dei giorni, si sta configurando sempre meno come un rebus da sciogliere.

Calciomercato Juventus, blitz per Vlahovic: apertura clamorosa

Lavorando ai fianchi ormai da settimane, il Milan è infatti pronto a far saltare il banco da un momento all’altro. I dialoghi con l’entourage del numero 9 della Juventus procedono spediti al punto che, come riferisce Marco Conterio, i meneghini avrebbero già incassato il sì del ragazzo.

Mentre la dirigenza sta continuando a ragionare su tutti i termini dell’operazione, dunque, Vlahovic sembra avvicinarsi a grandi passi alla sponda rossonera dei Navigli soprattutto per la natura dei segnali lanciati all’area tecnica del Milan dopo il no alle proposte provenienti dall’Arabia Saudita e dalla Turchia (alla luce del pressing del Fenerbahçe). Non siamo ancora giunti al traguardo d’arrivo, visto che la Juve non ha alcuna intenzione di mettere a segno importanti minusvalenze a bilancio, ma la sensazione è che su input di Allegri, il Milan stia muovendo le pedine giuste per incastrare tutti i tasselli e affondare il colpo per l’ex attaccante della Fiorentina.

Comolli potrebbe accontentarsi anche di una cifra compresa tra i 15 e i 18 milioni di euro, tesoretto che andrebbe subito a reinvestire. Tempo e pazienza, insomma, per orchestrare in tutti i suoi termini un’operazione alla quale Allegri ha dato ormai da tempo il suo placet.