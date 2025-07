Ndicka alla Juventus: scambio choc con la Roma

Per la Roma si fatta avanti la possibilità di uno scambio con la Juve che riguarda Ndicka.

La Roma di Gian Piero Gasperini, dopo le vittorie negli allenamenti congiunti contro il Trastevere e l’UniPomezia, ha ottenuto un altro successo in amichevole. I giallorossi, infatti, hanno vinto ieri nella trasferta tedesca contro il Kaiserslutern, team della Zweite Liga (ovvero il nostro campionato di Serie B).

Il gol decisivo è stato realizzato dal giocatore più in copertina in questi giorni in casa capitolina, Evan Ferguson. Il centravanti irlandese, considerando anche i 4 gol realizzati contro l’UniPomezia, ha segnato ben cinque gol in pochissimi giorni. Tuttavia, oltre al successo di ieri contro il Kaiserlautern, in casa Roma bisogna segnalare anche l’arrivo di Wesley in Italia.

In mattinata, infatti, il laterale destro è arrivato a Fiumicino. Ma la squadra giallorossa ha ovviamente bisogno di altri rinforzi. Lo stesso Gian Piero Gasperini ha ammesso di aspettare altri colpi. Nel frattempo, però, in casa Roma bisogna segnalare delle grosse novità che riguardano uno dei suoi big: Ndicka.

Calciomercato Roma, Ndicka potrebbe andare alla Juve con un scambio clamoroso: i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione dal portale italiano ‘bianconeronews.it’, infatti, Frederic Massara continua a guardare con molto interesse a Weston McKennie. Per il statunitense, quindi, la Roma sarebbe pronta ad offrire tra i 10 ed i 15 milioni di euro, mentre la Juventus non vorrebbe scendere sotto i 20 milioni.

Proprio per questo motivo, di fatto, si è avanzata l’ipotesi di un possibile scambio tra i due club. In un primo momento si era parlato di Pellegrini e Cristante, ma questi nomi non scaldano i cuori di Igor Tudor e Comolli. Mentre il nome di Evan Ndicka intriga molto più la Juventus.

Anche se il cartellino di Ndicka è valutato dalla Roma circa 30 milioni di euro. L’operazione, dunque, si chiuderebbe con un corrispettivo importante della Juventus nelle casse del club capitolino.