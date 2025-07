LIVE Calciomercato Roma | Wesley è arrivato, Gasp non si accontenta: le news del 27 luglio

Terzo colpo per la squadra giallorossa che ora stringe per il difensore e per il trequartista: Gasperini ha fretta

Dopo la vittoria per 1-0 in Germania, la Roma osserverà due giorni di riposo e tornerà ad allenarsi martedì. Chi non potrà riposarsi è, invece, Frederic Massara, che ieri ha ricevuto un’altra sollecitazione da Gian Piero Gasperini, preoccupato per non riuscire a lavorare con la rosa che affronterà effettivamente la stagione. Intanto, nella Capitale è finalmente arrivato Wesley.

Ore 07:01 – Accolto da circa cento tifosi giallorossi, Wesley è atterrato a Fiumicino. L’esterno brasiliano sosterrà le visite mediche prima di firmare con la Roma fino al 30 giugno del 2025 e di tornare in Brasile per completare le pratiche del visto.