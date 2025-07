LIVE Calciomercato Roma – Dybala out con il Kaiserslautern, il giorno di Wesley: le news del 26 luglio

Giallorossi scatenati sia in entrata che in un uscita: il brasiliano partirà in giornata dal Brasile, ma non è finita qui

Quella odierna è una giornata che vedrà la Roma impegnata sia in campo – l’amichevole contro il Kaiserslauten rappresenterà un primo banco di prova importante nel mezzo della preparazione estiva – ma anche sul mercato. E così, dopo aver chiuso per Wesley e aver impresso l’accelerata decisiva per la partenza di Saud Abdulhamid, si aspettano nuovi contatti anche per Ghilardi. Nel mentre, il filo diretto con la Juventus potrebbe spalancare le porte ad interessanti scenari di mercato soprattutto in mediana: fari puntati, in particolare, su Cristante e Mckennie. Segui con noi tutte le news di calciomercato di sabato 26 luglio.

Ore 08.57 Semplice gestione per Dybala. L’argentino non ha alcun infortunio, ma non farà parte della gara di questa sera contro il Kaiserslautern. La ‘Joya’, infatti, non ha parte della lista dei convocati di Gasperini.

Ore 08.40 Possibile scambio McKennie-Cristante tra Roma e Juve (Clicca qui).

Ore 8.20 Dopo aver salutato i compagni, Wesley è ormai pronto a prendere il volo da Rio de Janeiro per arrivare nella Capitale: la sua avventura con la maglia della Roma sta per cominciare.