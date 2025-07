Scambio ‘stellare’ tra Juve e Roma: hanno già detto sì

La Roma giocherà questa sera contro il Kaiserslautern, ma prima c’è la novità di uno scambio con la stessa Juve.

Dopo aver travolto sia il Trastevere che l’UniPomezia a Trigoria, di fatto, la Roma di Gian Piero Gasperini è pronta a disputare la prima amichevole del suo precampionato. I giallorossi, esattamente alle ore 18.00, saranno di scena in Germania per giocare contro il Kaiserslautern, che milita adesso nel campionato di Serie B tedesco.

Questo, ovviamente, per la Roma di Gian Piero Gasperini sarà sicuramente un test molto più probante rispetto a quelli contro il Trastevere e l’UniPomezia. Nel frattempo, però, il club giallorosso è ovviamente impegnato sul fronte calciomercato per cercare di rinforzarsi in vista di una stagione che promette davvero di essere impegnativa.

Dopo Evan Ferguson e El Aynaoui, infatti, Frederic Massara sta per chiudere anche l’arrivo di Wesley, il quale ha anche già salutato il mondo del Flamengo com un post su Instagram. Tuttavia, oltre all’esterno destro brasiliano, la Roma è protagonista di un possibile scambio proprio con la Juventus di Igor Tudor.

Calciomercato Roma, c’è l’idea di uno scambio con la Juventus: le ultime

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo italiano ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, i dirigenti della ‘Vecchia Signora’ hanno avuto l’idea di poter compiere uno scambio tra Weston McKennie e Bryan Cristante. Igor Tudor avrebbe chiesto due centrocampisti e il profilo del giocatore della Roma piace alla Juve sia per le sue qualità caratteriali di leadership che per aumentare la batteria di calciatori italiani in rosa.

Da sottolineare che McKennie ha solo un altro anno di contratto e le trattattive per un rinnovo con la Juve sembrano essersi arenate definitivamente, mentre Cristante ha un contratto con la Roma fino al 2027. Anche se bisogna verificare la volontà di Gasperini ,il quale è stato il maestro del centrocampista italiano ai tempi dell’Atalanta.

La Roma, dal canto suo, gradirebbe un possibile passaggio in giallorosso di McKennie ma preferirebbe inserire nello scambio Lorenzo Pellegrini. Quest’ultimo, però, non ‘scalda’ i cuori dei dirigenti della Juventus.