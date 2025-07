Calciomercato Roma, offerta ufficiale da oltre 30 milioni: decisione presa

In casa Roma, dopo la vittoria di ieri contro il Kaiserslautern, ci sono novità in sede di calciomercato.

Quelle delle ultime ore sono state molto intense per la Roma. Basta pensare solamente al primo vero test amichevole dispustato dai giallorossi nel precampionato di quest’anno. Dopo gli allenamenti congiunti con il Trastevere e l’UniPomezia, infatti, gli uomini di Gasperini hanno giocato ieri sera contro il Kaiserslautern, squadra del campionato di Serie B tedesco.

La Roma, dunque, è riuscita a vincere 0-1 ed il marcatore decisivo è stato proprio uno dei suoi nuovi acquisti, ovvero Evan Ferguson. Ma per la squadra giallorossa in queste ore c’è stata un’altra importante novità, ovvero l’arrivo di Wesley in Italia. Il latarele brasiliano, infatti, è atterrato a Fiumicino nella prima mattinata.

Tuttavia, come ammesso dallo stesso Gian Piero Gasperini nella giornata di ieri, la Roma ha sicuramente bisogno di altri rinforzi per allestire una squadra che sia completa per affrontare al meglio sia il campionato che l’Europa League. Frederic Massara, infatti, è al centro di tante trattative. Proprio suuna di queste, però, bisogna segnalare delle brutte notizie.

Calciomercato Roma, offerta ufficiale per un obiettivo di Massara: le ultime

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport News UK’, infatti, il Leeds sarebbe pronto ad ad offrire oltre 30 milioni di euro per Igor Paixao del Feyenoord. Il club olandese, di fatto, non sarebbe disposto a cedere l’esterno brasiliano per meno di questa cifra.

Ricordiamo che sul calciatore c’è anche il forte interesse dell‘Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi. Anche la stessa Roma sta continuando a monitorare la situazione che riguarda il futuro di Paixao.

Nelle prossime ore, di fatto, ci saranno sicuramente ulteriori novità. Ma per il club giallorosso la concorrenza per arrivare al brasiliano è davvero ardua da superare .