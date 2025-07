La Roma non può fare altro: annuncio UFFICIALE e chiusura lampo

Molto attenti sia sul fronte entrate che su quello uscite, i giallorossi ‘incassano’ un gancio che era già nell’aria. La presa di posizione che certifica tutto

Archiviata anche la vittoria senza eccessivi patemi d’animo ottenuta contro il Kaiserslautern nella terza amichevole del suo pre campionato, la Roma continuerà a Trigoria il suo lavoro di preparazione in vista della prossima stagione. A tenere banco, ovviamente, sono sempre e comunque le indiscrezioni di mercato che vedono i giallorossi direttamente o indirettamente coinvolti.

La mattinata si è infatti aperta con l’arrivo nella Capitale di Wesley che dopo le visite mediche di rito apporrà la firma sul suo contratto con la Roma prima di ritornare in Brasile per risolvere la questione legata al visto. In procinto di definire con l’Hellas Verona anche la trattativa Ghilardi, Massara continua intanto a lavorare su più tavoli. Una delle tracce porta infatti in attacco, per rinforzare il quale i capitolini cercano un esterno offensivo o comunque una seconda punta in grado di convergere verso il centro e di dialogare con il la punta di riferimento.

Tuttavia, occhio anche alla manovre per il centrocampo. Il mancato arrivo di Rios ha infatti riaperto in maniera importante il toto mediano che, sebbene non rappresenti almeno per il momento una priorità a livello temporale, non viene affatto trascurato dall’area tecnica della Roma. Nella giornata di ieri vi abbiamo fornito ragguagli concreti sul gradimento di Massara per Palhinha, ponendo l’accento però anche sulla folta concorrenza per il jolly del Bayern Monaco.

Calciomercato Roma, jolly offensivo da 15 milioni: la strada è ormai tracciata

Concorrenza che la Roma sarà chiamata a battere anche per provare a mettere le mani su Oscar Gloukh, polivalente centrocampista offensiva del Red Bull Salisburgo sul quale anche lo Stoccarda, secondo quanto riferito da TransferFeed, avrebbe messo gli occhi. Allo stato attuale della situazione, però, è l’Ajax il club più avanti nelle trattative per il calciatore israeliano classe 2004, messosi in mostra anche al Mondiale per Club con una serie di prestazioni di tutto rispetto impreziosite anche da un gol.

A confermarlo è stato anche Rafaela Pimenta (l’agente tra gli altri di Gianluigi Donnarumma, ndr) che nell’operazione Gloukh sta lavorando in veste da intermediaria, in coabitazione con l’agente del ragazzo, Shachar Greenberg. Ecco le parole di Pimenta raccolte dal De Telegraaf: “Vogliamo concludere l’affare con l’Ajax il più rapidamente possibile“.

Molto più di un semplice avviso ai naviganti, insomma. La stessa Roma, alla quale l’israeliano è stato accostato in tempi e in modi diversi, finora si è limitato ad esplorare il campo, non considerandolo una priorità di mercato. Da capire, eventualmente, fino a che punto il blitz dello Stoccarda possa effettivamente cambiare le carte in tavola. Ad ogni modo, come confermato dalla Pimenta, l’Ajax intende stringere i tempi per chiudere un’operazione che vede i Lancieri in pole position nella corsa al calciatore.