LIVE Calciomercato Roma – Ore decisive per Ghilardi, cinque colpi per Gasp: le news del 28 luglio

Toccata e fuga per Wesley, che rientra in Brasile per il visto, ma quarto colpo sempre più vicino per il mercato giallorosso

Mancano poco più di tre settimane alla prima giornata di campionato e il cartello “lavori in corso” a Trigoria non fa dormire sonni tranquilli a Gian Piero Gasperini. Il tecnico piemontese ha chiesto una profonda ristrutturazione della rosa che sin qui ha visto gli innesti di El Aynaoui, Ferguson e Wesley. Il brasiliano tornerà in Brasile per il visto, ma nelle prossime ore la Roma può piazzare il suo quarto colpo: Daniele Ghilardi. Ecco tutte le news mercato del 28 luglio.

Ore 09:09 Gasperini vuole altri rinforzi per la sua Roma, si seguono: Paixao, Raspadori, Tsolis, Fabio Sivla e Palhinha

Ore 9:05 La Roma è sulle tracce di Nusa del Lipsia (Clicca qui)