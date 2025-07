Dal Napoli alla Roma, colpo da 35 milioni: Gasperini come Conte

In casa Roma, di fatto, bisogna segnalare delle grosse novità in sede di calciomercato.

La Roma, dopo i successi negli allenamenti congiunti contro il Trastevere e l’UniPomezia, ha vinto la sua prima amichevole di questo precampionato. Gli uomini di Gian Piero Gasperini, infatti, hanno sconfitto sabato scorso i tedeschi del Kaiserslautern con il gol realizzato da Evan Ferguson.

Il centravanti irlandese, dopo i quattro gol siglati all’UniPomezia, ha calato il jolly anche contro avversari decisamente più avversari, confermando così il suo ottimo inizio con la maglia della Roma. I capitolini sono ora attesi dalla sfida di giovedì prossimo contro i francesi del Cannes, ma prima bisogna segnalare degli importanti aggiornamenti in sede di calciomercato

Lo stesso Gian Piero Gasperini, infatti, ha ribadito dopo il Kaiserslautern che attende ulteriori rinforzi per completare la sua squadra. Proprio su quest’ultimo fronte, tra l’altro, in casa Roma bisogna segnalare delle grosse novità che, di fatto, riguardano anche il Napoli campione d’Italia in carica di Antonio Conte.

Calciomercato, la Roma su un giocatore accostato al Napoli di Conte: le ultime

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo italiano ‘La Gazzetta della Sport’, infatti, Frederic Massara sta seguendo un giocatore più volte accostato al Napoli: Antonio Nusa. Il giocatore del Lipsia, di fatto, sarebbe uno dei candidati a ricoprire il ruolo di attaccante esterno a sinistra della squadra di Gian Piero Gasperini.

Tuttavia, oltre a quello della Roma, sul calciatore norvegese (in gol nella sfida di giugno contro l’Italia) bisogna segnalare anche l’interesse di una big europea come il Liverpool, che vorrebbe sostituire Luis Diaz (andato al Bayern Monaco per 75 milioni di euro). Ricordiamo che il costo del cartellino di Nusa è molto elevato, ovvero 35 milioni, ma il club giallorosso è comunque nella lista delle pretendenti per il giocatore.

Nusa, di fatto, sarebbe considerato perfetto per ricoprire il ruolo che è stato di Lookman nell’Atalanta.