Vendetta Juve e addio Napoli: visite mediche già fissate

Il Napoli di Antonio Conte ha subito una vendetta da parte della Juventus.

Dopo aver vinto lo scudetto, di fatto, il Napoli è stato anche il più attivo in sede di calciomercato. Basta pensare ai cinque acquisti già ufficializzati e presenti nel ritiro di Dimaro: Luca Marianucci, Kevin De Bruyne, Noa Lang, Sam Beukema e Lorenzo Lucca. Anche se gli azzurri hanno perso la prima amichevole del loro precampionato.

Il Napoli, infatti, è uscito sconfitto per 0-2 dal test di ieri contro l’Arezzo, squadra del campionato di Serie C. Tuttavia, ovviamente, gli azzurri hanno tantissime giustificazioni per questo ko a sorpresa, visto che hanno iniziato ad allenarsi da una sola settimana. Mentre il team toscano è già da tempo che ha iniziato la preparazione per la prossima stagione.

Nel frattempo, però, il calciomercato continua e per il Napoli non ci sono delle buone notizie. La colpa di questi cattivi aggiornamenti, tra l’altro, è proprio dalla rivale numero uno dei partenopei, ovvero la Juventus.

Calciomercato Napoli, la Juve mette il bastone nelle ruote a Conte: i dettagli

Come scritto sul proprio profilo ufficiale di X dal giornalista Michele De Blasis, infatti, i dirigenti della ‘Vecchia Signora’ hanno rifiutato l’offerta del Napoli di 8 milioni di euro più altri 2 di bonus per Fabio Miretti. La Juventus, di fatto, vuole avere almeno 15 milioni di euro per cedere a titolo definitivo le prestazioni del centrocampista.

Il Napoli, però, può accelerare per Fabio Miretti dopo la conclusione del ritiro di Dimaro. Nel frattempo, dunque, il calciatore italiano domani si radunerà con la Juventus di Igor Tudor.

Nelle prossime settimane, quindi, vedremo se il Napoli prenderà o meno Miretti. Nel frattempo, però, gli azzurri stanno chiudendo per Milinkovic-Savic del Torino.