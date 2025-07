Prezzo fissato per l’erede Dovbyk: 80 milioni già in cassa

Calciomercato Roma, prezzo fissato per l’erede di Dovbyk: 80 milioni sono già in cassa. I giallorossi pronti a trovare un sostituto. Gasperini lo ha già chiesto

Un attaccante la Roma lo ha preso. Ferguson si è presentato “benino“, con quattro gol nella prima amichevole, semplice contro il Pomezia, e un altro in quella che i giallorossi hanno giocato sabato pomeriggio in Germania contro il Kaiserslautern. Uno a zero con l’irlandese decisivo.

Troppo presto, ancora, per dare dei giudizi. Ma se chi ben comincia è a metà dell’opera allora si può affermare che l’acquisto pare azzeccato. Non dovrebbe essere, inoltre, nemmeno l’ultimo movimento in attacco di Massara: nella giornata di oggi infatti è uscita la notizia di un possibile addio di Dovbyk con diverse squadre, anche in Serie A, interessate al giocatore, e con i giallorossi che avrebbero fatto una richiesta di almeno 40 milioni di euro. Vedremo: nessuno è incedibile dentro la squadra in questo momento e tutti i giocatori, davanti all’offerta giusta, potrebbero partire.

Calciomercato Roma, occhi su Fabio Silva

Ed è anche per questo che, secondo le informazioni che sono state riportate da Team Talk, Massara si starebbe muovendo per un attaccante. Un profilo diverso da quello dell’ucraino – molto più leggere – ma sicuramente interessante. Nel mirino della Roma ci sarebbe Fabio Silva del Wolverhampton.

Portoghese, 23 anni, è un giocatore che interessa anche in Bundesliga, soprattutto al Francoforte, che ha ceduto Ekitike per 80 milioni di euro, un altro che un paio di stagioni fa era stato accostato ai giallorossi. “Sappiamo che l’allenatore della Roma Gian Piero Gasperini ha chiesto alla sua squadra di esplorare una mossa per l’attaccante dei Wolves” si legge sul sito citato prima. La richiesta non è insormontabile, a dire il vero: parliamo di 25 milioni che potrebbero anche scendere a 20.

Silva, infine, è tornato in Inghilterra dopo aver trascorso una stagione in prestito al Las Palmas: dieci gol e tre assist nella Liga. Anche per questo motivo si è messo molto in evidenza. E la Roma ci sta pensando.