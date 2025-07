Roma e Juventus, accordo UFFICIALE: i tifosi non aspettavano altro

L’intesa con tanto di comunicato è stato trovato: non aspettavano altro, ecco tutti i dettagli della fumata bianca

Meno di un mese all’inizio del campionato con l’attenzione mediatica che è chiaramente rivolta ai tanti affari di mercato che potrebbero letteralmente stravolgere gli equilibri di una stagione che per le big si prospetta più incerta che mai. I messaggi lanciati da Gasperini nelle ultime due amichevoli sono stati immediatamente recepiti dall’area tecnica giallorossa con gli arrivi ufficiali di Ferguson e Wesley e la trattativa ormai in dirittura d’arrivo con l’Hellas Verona per Ghilardi.

Sono ore frenetiche anche per le altre squadre che, come i capitolini, ambiscono alle posizioni di vertice. Tra queste, impossibile non menzionare la Juventus che a differenza dalla Roma ha cominciato il ritiro solo una settimana fa. Parzialmente rientrato, il caso Douglas Luiz sta tenendo con il fiato sospeso tutto il mondo bianconero, voglioso di riscatto dopo le ultime deludenti stagioni.

E chissà che tra la ‘Vecchia Signora’ e la Roma non si possano creare i presupposti per imbastire interessanti trattative di mercato: così come Gasperini, di fatto anche Tudor si aspetta rinforzi di un certo tipo in tempi relativamente brevi. Ad ogni modo, anche per le altre squadre la fase di rodaggio è entrata definitivamente nel vivo e le prossime settimane rappresenteranno autentici banchi di prova per testare l’approccio dei nuovi – confortanti le risposte avute da Ferguson ma non solo – e per capire quali possano essere i reparti ancora da puntellare.

Dalla Roma alla Juventus, che regalo per i tifosi: ecco tutti i dettagli sugli orari

Sotto questo punto di vista, le prossime amichevoli di Roma e Juve, ma si potrebbe allargare il discorso fino a coinvolgere Inter e Milan, potranno essere seguite comodamente dai rispettivi tifosi. Suggellato ormai da tempo, l’accordo tra DAZN e Warner Bros farà in modo che alcune partite vengano trasmesse in chiaro sul NOVE. Tra queste, alcune saranno visibili in diretta mentre altre in differita.

Ad aprire la ‘giostra’ sarà proprio un match della Roma, impegnata mercoledì 6 agosto contro l’Aston Villa di Emery, autentica sorpresa della scorsa stagione. Il fischio d’inizio dell’incontro risuonerà al Bescot Stadium di Walsall alle 20.30 italiane (19.30 locale): il match sarà invece visibile sul NOVE a partire dalle 21.30. Sullo stesso canale e allo stesso orario sarà poi possibile seguire, venerdì 8 agosto, Monaco-Inter.

Domenica 10 agosto sarà invece il turno di Juventus e Milan: l’amichevole degli uomini di Tudor contro il Borussia Dortmund sarà trasmessa in diretta alle 17.30, mentre quella dei rossoneri contro il Chelsea andrà in onda in differita alle 21.30. A chiudere il cerchio, infine, la diretta di Inter-Olympiacos, sabato 16 agosto alle 20.30. Settimane bollenti, insomma, in attesa dei primi confronti ufficiali…