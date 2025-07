LIVE Calciomercato Roma, Ghilardi dopo Wesley. Dovbyk a rischio – Le news di martedì 29 luglio

Calciomercato Roma, sono giorni intensi per i giallorossi che ieri hanno ufficializzato Wesley. Ghilardi a un passo e non finisce qui

Gasperini aspettava i rinforzi, e finalmente stanno arrivando. Ieri è stato il giorno dell’ufficializzazione di Wesley, terzino brasiliano proveniente dal Brasile. L’attesa è stata lunga, ma da oggi il nuovo allenatore della Roma lo avrà a disposizione. Oggi martedì 29 luglio potrebbe essere invece il giorno di Daniele Ghilardi. Ieri è stato trovato l’accordo definitivo tra i due club, manca solo il comunicato ufficiale.

Il calciomercato della Roma non si ferma certo qui. In pieno fermento, di ora in ora si susseguono notizie. Qui su Asromalive.it vi raccontiamo tutte le ultime notizie: restate aggiornati.

Ore 07:35 – Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, il futuro di Artem Dovbyk alla Roma è a rischio. Ci sono stati sondaggi da parte di numerosi club in Italia e all’estero e con l’offerta giusta potrebbe anche partire.