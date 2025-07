Uragano Lookman sulla Roma: affare a cifra tonda

La comunicazione ribalta le mosse dei club di Serie A sulle tracce del calciatore: i giallorossi sono spettatori interessati

Quella che è appena cominciata ha tutta l’aria di configurarsi come una settimana molto importante per il mercato della Roma. Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Wesley, i giallorossi hanno chiuso anche la trattativa per Ghilardi con l’Hellas Verona. Il difensore italiano, su espressa richiesta di Gasperini, andrà a rinfoltire un organico per il quale non sono comunque esclusi colpi di scena da qui fino al termine del mercato.

Gli ultimi dettagli che ancora mancavano per la definizione dell’affare sono stati perfezionati sulla base di una valutazione complessiva che con i bonus supererà i 10 milioni di euro. Ancora nelle loro fasi esplorative sono invece le manovre di Massara per puntellare non solo il centrocampo – il nome di Palhinha intriga e non poco – ma anche l’attacco. L’intenzione è infatti quella di acquistare un attaccante poliedrico, in grado di agire sull’esterno ma capace anche di convergere verso il centro con i movimenti di una seconda punta.

Dopo aver visto sfumare ormai definitivamente la pista Paixao che ha raggiunto l’intesa definitiva con il Marsiglia, la Roma non vuole affatto trovarsi impreparato. In tal senso, la sempre più probabile cessione di Lookman potrebbe mettere l’Atalanta nelle condizioni di dar vita ad un interessante intreccio con i capitolini.

Domino Lookman, Roma avvisata: Massara prende nota

Secondo quanto riferito da Sportmediaset, infatti, sia la Roma che l’Atalanta si sarebbero messi sulle tracce di Jonathan Rowe, ala offensiva del Marsiglia di De Zerbi che ha calamitato anche l’interesse di diversi club di Premier League come Leeds e Bournemouth. Valutato circa 20 milioni di euro, il jolly offensivo inglese non è un goleador puro preferendo creare i presupposti per saltare l’uomo con continuità o comunque avviare situazioni di superiorità numerica.

In maniera significativa nell’ultima stagione ha messo a referto tre reti e quattro assist nelle 30 presenze stagionali collezionate. Elogiato da De Zerbi in più di una circostanza, Rowe fa dell’imprevedibilità uno dei suoi marchi di fabbrica; cresciuto in maniera importante da quando il tecnico italiana siede sulla panchina dei provenzali, il classe 2003 è finito dunque nel mirino degli orobici e dei giallorossi che stanno provando a capire eventuali margini di manovra.

Chiaramente un affondo convinto dell’Inter per Lookman permetterebbe all’Atalanta di ritagliarsi interessanti margini di manovra, utili a far saltare il banco e a battere la concorrenza per l’esterno offensivo del Marsiglia che si preannuncia comunque piuttosto folta.