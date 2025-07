Addio Juve e scambio tra bomber: l’erede di Dovbyk è già in Serie A

Addio Juventus e scambio tra bomber: il futuro di Dovbyk è sempre più in bilico e c’è la pista che fa rimanere in Serie A. La situazione

Il nome di Artem Dovbyk è quello più caldo al momento. L’attaccante ucraino, come vi abbiamo già raccontato questa mattina, potrebbe salutare la Roma.

Il suo cartellino sarebbe stato proposto sia alla Juventus che al Milan: la richiesta è di 40 milioni di euro e Massara ritiene nessuno incedibile dentro la squadra. Insomma, è una situazione da valutare con molta attenzione anche per via delle prime impressioni positive che ha dato Ferguson: cinque gol in due partite – e vabbè che erano non avversari di valore – ma la sensazione già di una buona intesa con i compagni di reparto. Quindi si sa, quando succede questo allora tutto potrebbe succedere anche nel calciomercato.

Scambio con Scamacca: già trovato l’erede di Dovbyk

Le ipotesi, per Dovbyk, non mancano. Si parla della Liga ma anche della Premier League. Ma si parla soprattutto dell’Italia con un’altra big del campionato italiano, stando almeno a quanto è stato riportato da Repubblica, che ci potrebbe fare un pensiero. L’Atalanta di Juric, l’ex squadra di Gasperini, ormai è da considerare una grande. Ed è proprio con questa squadra che potrebbe andare in scena uno scambio clamoroso.

Si parla, infatti, della possibilità di mandare Dovbyk a Bergamo e che Scamacca, un pallino della Roma per alcuni anni, un percorso inverso. L’attaccante della Dea, rientrato dall’infortunio, stava facendo molto bene con Gasperini e aveva anche riconquistato la maglia della nazionale. Un’ipotesi, al momento, nessuna trattativa in corso, ma siccome Dovbyk più passano i giorni e più sembra essere lontano dalla Roma, allora più avanti, quando si entrerà proprio nella fase calda del calciomercato, l’ipotesi non è del tutto da scartare.