Dovbyk lascia la Roma e resta in Serie A: contatti avviato per l’addio

Calciomercato Roma, il futuro di Dovbyk è sempre più in bilico e le possibilità che l’attaccante possa salutare sono alte. Resta in Serie A

Dovbyk in vendita. Ormai la situazione sembra ben chiara. L’attaccante ucraino della Roma è tutt’altro che incedibile e potrebbe salutare questa estate la Capitale, dopo un anno solo dal suo arrivo.

Diciassette gol alla prima stagione nel massimo campionato italiano non bastano per essere sicuri del posto. Dovbyk ha sì segnato ma comunque la sua è stata un’annata altalenante sotto il profilo delle prestazioni. E la Roma, che intanto ha preso Ferguson e che si è ambientato subito bene, sta cercando di piazzarlo. Anche perché, come trapelato da Trigoria qualche giorno fa, nessuno dentro la rosa di Gasperini è incedibile: davanti a delle buone offerte tutti potrebbero salutare.

Calciomercato Roma, Juve e Milan su Dovbyk

Tornando al possibile futuro di Dovbyk, invece, il giocatore secondo quanto riportato da Matteo Moretto sarebbe stato proposto in Italia: al Milan, intanto. Alcuni intermediari stanno iniziando a sondare il terreno in Italia per capire se ci sono i margini di una possibile operazione. Situazione da tenere in grossa considerazione questa.

Ma non solo, sarebbe arrivato anche un timido interesse dalla Premier League – secondo calciomercato.com – con Leeds e West Ham che hanno sondato i costi dell’operazione. Ma sempre secondo il sito appena citato, pure la Juventus si è mossa in Italia in maniera timida. Tudor pure vuole un attaccante e lo potrebbe accontentare con quello giallorosso. Infine, sull’ucraino – che vorrebbe rimanere in giallorosso per giocarsi le sue carte a Trigoria, ci sarebbero anche alcune squadre turche pronte ad accoglierlo.

Insomma, è una situazione da monitorare con molta calma nel corso delle prossime settimane, senza dimenticare che la Roma, nel caso Dovbyk dovesse uscire, sarebbe pronta a fare un tentativo per Hojlund del Manchester United che Gasperini conosce bene avendolo allenato all’Atalanta e che lo stesso tecnico ha praticamente lanciato nel calcio che conta.