Alla Juve al posto di Kolo Muani: ciclone Milan e cifre ufficiali

Le manovre per l’attacco bianconero continuano senza soluzione di continuità: così salta il banco

Sono giorni di calma apparente nel quartier generale della Juventus. Impegnata su diversi fronti per sbloccare le tante cessioni che al momento bloccano il mercato bianconero, la ‘Vecchia Signora‘ è impegnata su più tavoli per non lasciare nulla di intentato. Almeno nel breve periodo, però, non si dovrebbero sciogliere i non pochi nodi che continuano a frenare le mosse di Comolli rallentando in maniera inevitabile il processo di costruzione della nuova rosa.

Come noto, uno dei reparti finiti sotto la lente di ingrandimento dell’area tecnica di ‘Madama’ è l’attacco. La fase di stallo riguardante il futuro di Dusan Vlahovic non sta sicuramente giovando in quest’ottica; l’attaccante serbo è in uscita ma almeno per il momento i bianconeri non hanno ricevuto offerte concrete tali da garantire un’accelerata decisiva al suo addio. Il Milan rimane interessato ma l’opzione rossonera potrebbe scaldarsi soprattutto nella seconda metà di agosto; apprezzato e non poco da Massimiliano Allegri, il numero 9 della Juventus non ha fretta di sciogliere le riserve sul suo futuro, forte anche del contratto con i bianconeri in virtù del quale dovrebbe percepire 12 milioni di euro netti a stagione fino al 30 giugno 2026.

Calciomercato Juventus, l’attaccante prende quota: ecco cosa sta succedendo

L’effetto Vlahovic colpisce di riflesso anche le manovre per Kolo Muani. Benché l’attaccante stia spingendo per l’opzione bianconera, manca ancora l’accordo con il Psg che non si schioda dalla richiesta di una cessione a titolo definitivo o al massimo con obbligo di riscatto. Ragion per cui, al netto dei sondaggi con Nunez, corteggiato soprattutto dall’Al-Ahli, in casa Juve non si può certo chiudere la porte ad eventuali soluzioni last minute.

Una di queste porterebbe direttamente a Rasmus Hojlund. L’attaccante danese di proprietà del Manchester United, complice anche l’ennesima faraonica campagna trasferimenti dei Red Devils, potrebbe fare immediatamente le valigie. Diverse squadre italiane hanno avviato sondaggi esplorativi per valutare la fattibilità dell’operazione; le chances di una fumata bianca – chiaramente – aumenterebbero in maniera esponenziale se lo United aprisse alla formula del prestito, sebbene il diretto interessato abbia rivelato di volersi giocare le sue chances a Manchester. Prima l’Inter, poi Milan, Roma e Juve sono alla finestra.

A tal proposito, un interessante punto di osservazione è rappresentato dalle quote dei bookmakers. I betting analyst di Goldbet, infatti, vedono proprio la Juve tra le squadre più attrezzate a chiudere l’opzione Hojlund: il possibile binomio si trova infatti a quota 5. A distanza il Milan, che rincorre a quota 6.50. Occhio anche alla tentazione Roma: in caso di partenza di Dovbyk, i giallorossi sarebbero chiamati a puntellare nuovamente il reparto offensivo dopo l’arrivo di Evan Ferguson.