LIVE Calciomercato Roma: tutto su Fabio Silva, arriva Ghilardi | Le news di venerdì 1 agosto

Ghilardi è in arrivo: oggi dovrebbero esserci le visite mediche per il difensore del Verona. Ma Massara è scatenato e non si ferma. Le notizie della Roma

Massara vuole chiudere un altro colpo, in breve tempo. Dopo aver accelerato in maniera decisiva per Ghilardi – oggi previste le visite – il diesse giallorosso ha in mente di regalare presto a Gasperini un altro elemento, in attacco ovvio.

Intanto dopo l’amichevole di ieri la squadra di Gasperini, domani, ne affronterà un’altra contro il Lens. Sotto, invece, andiamo vedere tutte le news della giornata.

Ore 8:51 – Alle 12:55 è previsto l’arrivo di Ghilardi a Roma. Visite mediche e firma del difensore su un contratto di cinque anni. Chiuso l’affare con il Verona.

Ore 8:25 – Massara vuole chiudere il colpo, il quinto: tutto su Fabio Silva dei Wolves. Un affare che si potrebbe chiudere per 15 milioni di euro. I dettagli.